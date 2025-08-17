Семь вёдер на квадратный метр: Москвичей предупредил о резком похолодании и осадках

Москвичей ожидает дождливая неделя с аномальным количеством осадков – до семи вёдер воды на квадратный метр, что близко к месячной норме. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник, в тылу североатлантического циклона, похолодание усилится. Ночью переменная облачность, без существенных осадков, в Москве посвежеет до +8…+11. В дневные часы вновь соберутся кучево-дождевые облака и пройдут скоротечные ливни. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Максимальная температура +16…+19, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление немного подрастет до 741 мм рт. ст.», — заявил метеоролог.

По словам Тишковца, устойчивый циклонический характер погоды обусловит продолжительные дожди разной интенсивности. Особенно интенсивные дожди ожидаются в конце недели. Атмосферное давление составит около 741 мм рт. ст., ветер западного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

При этом конец лета будет жарким, с максимальными температурами до +25…+30 градусов. Согласно прогнозу синоптика, начало осени также будет напоминать лето, но сентябрь не станет продолжением жаркого лета, как это было в прошлом году.