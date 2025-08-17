5 тревожных фактов, что климат в России стремительно меняется. Когда мы станем пустыней?

Изменения климата касаются не только Глобального Запада и Глобального Юга. Россия тоже пока что находится на планете Земля, поэтому её гражданам стоит обращать внимание на такие вещи. Если вкратце, то с темпами потепления начала 20-х к концу века в пустыню могут превратиться Кавказ, Кубань и Центральная Россия, европейская часть. Но Крайний Север и Сибирь тоже являются уязвимыми регионами с точки зрения глобальных изменений климата. В материале расскажем подробнее.

1. Ускоренный нагрев России

Россия пока что нагревается быстрее, чем остальной мир в среднем. Это ужасно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VladisChern

По данным РАН, Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир в среднем. Хуже обстановка только в Арктике — там ускорение в четыре раза. Арктика принадлежит разным странам, в том числе Канаде, США и самой России. В Китае темпы нагрева тоже большие, но всё не так стремительно. Впрочем, из-за плотности населения глобальный климатический риск там выше. А ещё проворно нагревается Европа. Там тоже потепление в 2–2,5 раза шустрее.

2. Деградация вечной мерзлоты

О сибирской вечной мерзлоте слагали легенды. Она может оказаться под угрозой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Zharkova31

Сибирская вечная мерзлота страдает точно так же, как и Арктика. Её границы сдвигаются. За последние 30 лет северная зона потеплела на 0,7 градуса — для масштабов целой страны это невероятно много. В Якутии от этого уже начали разрушаться дороги. Но дальше — больше. Сдвиги в мерзлоте буквально разверзнут бездну под ногами людей. Деформируются целые города — например, Норильск или Верхоянск. Могут обрушиться здания. А ещё — исчезают озёра. Общий ущерб инфраструктуре Севера к 2050 году может составить 5 триллионов рублей.

3. Частое возникновение лесных пожаров

Возникнут не просто пожары, а мегапожары. Они будут разрушительными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wild 2 Free

Лесные пожары, к сожалению, стали частыми гостями в целом в Северном полушарии. И в будущем, если не принять меры против глобального изменения климата, их будет даже больше. Мегапожары, разрушительные для биоразнообразия, «обрушат» как привычную жизнь людей, так и всю индустрию лесозаготовки. В городах может возникать смог, в лесах — вымирать целые виды.

4. Самые сельскохозяйственные районы страны страдают

Глобальное потепление вызывает в России засуху. Страдает юг — главная «хлебница». Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotogurmespb

Из-за климатических изменений температура в сельскохозяйственных регионах страны становится нестабильной. На юге из года в год прогнозируют засуху. Это Ростовская и Волгоградская области. А в Поволжье наблюдаются резкие перепады температур: они вредят посевам так же, как и просто сухая погода. Если при засухе ещё можно попробовать организовать искусственный полив, то температура устроена сложнее. Главное — не допустить нового голода, уже в XXI веке.

5. Появляется всё больше контрастных климатических аномалий

Климатические аномалии, например снег в июне, будут всё чаще нас преследовать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hecos

Изменения климата неизбежно приведут к погодным аномалиям. Обратим ваше внимание на город Благовещенск в Амурской области. В 2024 году там фиксировали аномальную жару, а потом — рекордные снегопады. И так может быть по всей России. Например, снег в июне — это уже не компьютерная игра, а Москва в 2017 году. Жаркое лето 2023-го вошло в историю. В тот же год Приморье захлестнул тайфун «Ханун». В 2020 году прошли ледяные дожди во Владивостоке, шторм «Эдуард» в Петербурге и потоп в Подмосковье. Примерно так мы будем двигаться в XXI столетии.

Превратится ли Европейская Россия в пустыню?

Если разрушение озонового слоя и выброс углеводородов в атмосферу не прекратятся и не снизятся, то да. Уже где-то к 2085 году европейская часть России может стать достаточно трудным для выживания местом. Температура около 45 градусов в пиковые волны жары в Москве... Дожди всего по три дня в месяц, там же. Но у человечества ещё есть шанс остановиться.