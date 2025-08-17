Встреча Путина и Трампа
17 августа, 14:00

5 тревожных фактов, что климат в России стремительно меняется. Когда мы станем пустыней?

Оглавление
1. Ускоренный нагрев России
2. Деградация вечной мерзлоты
3. Частое возникновение лесных пожаров
4. Самые сельскохозяйственные районы страны страдают
5. Появляется всё больше контрастных климатических аномалий
Превратится ли Европейская Россия в пустыню?

Лето 2025 года не было аномально жарким. И это хорошо. Но зато январь в России был аномально тёплым. Это плохо. Озоновый слой немного восстановился, но у нас всё ещё остались климатические угрозы. Life.ru показывает тревожные факты о климатическом будущем нашей страны.

Изменения климата касаются не только Глобального Запада и Глобального Юга. Россия тоже пока что находится на планете Земля, поэтому её гражданам стоит обращать внимание на такие вещи. Если вкратце, то с темпами потепления начала 20-х к концу века в пустыню могут превратиться Кавказ, Кубань и Центральная Россия, европейская часть. Но Крайний Север и Сибирь тоже являются уязвимыми регионами с точки зрения глобальных изменений климата. В материале расскажем подробнее.

1. Ускоренный нагрев России

По данным РАН, Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир в среднем. Хуже обстановка только в Арктике — там ускорение в четыре раза. Арктика принадлежит разным странам, в том числе Канаде, США и самой России. В Китае темпы нагрева тоже большие, но всё не так стремительно. Впрочем, из-за плотности населения глобальный климатический риск там выше. А ещё проворно нагревается Европа. Там тоже потепление в 2–2,5 раза шустрее.

2. Деградация вечной мерзлоты

Сибирская вечная мерзлота страдает точно так же, как и Арктика. Её границы сдвигаются. За последние 30 лет северная зона потеплела на 0,7 градуса — для масштабов целой страны это невероятно много. В Якутии от этого уже начали разрушаться дороги. Но дальше — больше. Сдвиги в мерзлоте буквально разверзнут бездну под ногами людей. Деформируются целые города — например, Норильск или Верхоянск. Могут обрушиться здания. А ещё — исчезают озёра. Общий ущерб инфраструктуре Севера к 2050 году может составить 5 триллионов рублей.

3. Частое возникновение лесных пожаров

Лесные пожары, к сожалению, стали частыми гостями в целом в Северном полушарии. И в будущем, если не принять меры против глобального изменения климата, их будет даже больше. Мегапожары, разрушительные для биоразнообразия, «обрушат» как привычную жизнь людей, так и всю индустрию лесозаготовки. В городах может возникать смог, в лесах — вымирать целые виды.

4. Самые сельскохозяйственные районы страны страдают

Из-за климатических изменений температура в сельскохозяйственных регионах страны становится нестабильной. На юге из года в год прогнозируют засуху. Это Ростовская и Волгоградская области. А в Поволжье наблюдаются резкие перепады температур: они вредят посевам так же, как и просто сухая погода. Если при засухе ещё можно попробовать организовать искусственный полив, то температура устроена сложнее. Главное — не допустить нового голода, уже в XXI веке.

5. Появляется всё больше контрастных климатических аномалий

Изменения климата неизбежно приведут к погодным аномалиям. Обратим ваше внимание на город Благовещенск в Амурской области. В 2024 году там фиксировали аномальную жару, а потом — рекордные снегопады. И так может быть по всей России. Например, снег в июне — это уже не компьютерная игра, а Москва в 2017 году. Жаркое лето 2023-го вошло в историю. В тот же год Приморье захлестнул тайфун «Ханун». В 2020 году прошли ледяные дожди во Владивостоке, шторм «Эдуард» в Петербурге и потоп в Подмосковье. Примерно так мы будем двигаться в XXI столетии.

Превратится ли Европейская Россия в пустыню?

Если разрушение озонового слоя и выброс углеводородов в атмосферу не прекратятся и не снизятся, то да. Уже где-то к 2085 году европейская часть России может стать достаточно трудным для выживания местом. Температура около 45 градусов в пиковые волны жары в Москве... Дожди всего по три дня в месяц, там же. Но у человечества ещё есть шанс остановиться.

Хорошие новости: озоновый слой начал восстанавливаться над Арктикой. Она, правда, всё ещё продолжает нагреваться. У защитного слоя из газа, который составляют три молекулы кислорода, теперь новый враг: ракетные запуски. Космическая промышленность выделяет много хлора и оксида алюминия, от этого озон может разрушаться. А об угрозах для дачников Life.ru рассказывал в этом материале.

