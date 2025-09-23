Простой способ не заболеть: Врач объяснила, как не простудиться при резкой смене погоды

Даже резким погодным колебаниям можно противостоять, если знать, как защитить своё здоровье. На этой неделе в Москве и области ожидаются ночные заморозки. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru рассказала, как не простудиться при резкой смене погоды.

«Поскольку завтра ожидается резкое снижение температуры, я рекомендую всем жителям Москвы и области продумать свою одежду на следующие дни. Самое время достать ветровки, брюки, носки и перестать ходить как на южном курорте, а одеться соответственно сезону. Собственно говоря, последние декады сентября — это всегда традиционное время снижения температуры. Ничего удивительного в этом нет», — уточняет эксперт.

Чтобы избежать простуд, специалист советует не забывать про многослойность. Стоит надеть не только шерстяной тёплый свитер, но и лёгкую майку, рубашку, ветровку. Если холодно, накинуть лишний слой. Если в помещении или на улице жарко — снять. Стоит подумать и об обуви. Чтобы ноги не замёрзли, обувь должна соответствовать сезону, также обязательно надевать носки.

Такие резкие колебания температуры для здорового человека не представляют никакой угрозы. А вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с лёгочными заболеваниями, тем, кто недавно переболел или перенёс операцию, нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Напоминаю, что нужно не забыть выпить все положенные лекарства, которые были назначены врачом, если человек принимает их курсами или на постоянной основе. Постараться выспаться и по возможности не напрягаться в дни такой перемены погодных условий, обеспечить себе какой-то щадящий режим. И тогда всё будет хорошо. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Собеседница Life.ru напомнила, что в столице началась вакцинация от гриппа. Желательно уже сейчас позаботиться и сделать прививку, чтобы избежать заболевания в холодное время.