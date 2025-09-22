В России предложили планово прививать девочек-подростков от ВПЧ

Депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила в беседе с Life.ru, что вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в национальный календарь прививок. Сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, где действуют специальные программы.

«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — подчеркнула Дрожжина.

По словам парламентария, вакцинация наиболее эффективна для девочек в возрасте 11–12 лет, до начала половой жизни. Она снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний. Собеседница Life.ru отметила, что сама не получила прививку в подростковом возрасте, поскольку тогда о ней почти не говорили, но сейчас позаботилась о племяннице и планирует вакцинировать дочь, когда та подрастёт.

«Отказываться от такой возможности обезопасить себя и близких — странно», — добавила депутат.

Кроме того, по её словам, прививка может быть полезна и взрослым до 45 лет, снижая риск заражения новыми типами вируса и вероятность рецидивов.

Вирус папилломы человека является одной из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём. Он признан ключевым фактором развития рака шейки матки, а также может вызывать злокачественные опухоли горла, ротовой полости и прямой кишки. Всемирная организация здравоохранения рекомендует массовую вакцинацию подростков для снижения онкологических рисков.