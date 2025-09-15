Не только грибок и ВПЧ: Врач объяснила, почему педикюр рыбками является опасной процедурой

Врач-подолог Мария Полецкая высказала серьёзные опасения относительно популярной спа-процедуры — педикюра с использованием рыб. В комментарии для Здоровья Mail эксперт предупредила, что данная процедура может привести к негативным последствиям для здоровья.

По словам подолога, хотя рыбки действительно удаляют частицы ороговевшего эпидермиса, создавая временное ощущение гладкости, они не решают ключевых проблем вроде трещин или натоптышей. Однако главная опасность, как подчеркнула Полецкая, кроется не в эстетической неидеальности, а в серьёзных рисках для здоровья.

Подолог указала на невозможность обеспечения стерильности: ротовые полости рыб и вода в аквариуме являются потенциальными источниками заражения. В воде содержатся частички кожи и патогены предыдущих клиентов, что создаёт прямой риск передачи вируса папилломы человека (ВПЧ), а также бактериальных и грибковых инфекций.

Специалист обратила внимание, что эта процедура особенно популярна во время отпуска, когда кожа ног более подвержена микротравмам. Сочетание повреждённой кожи и контакта с водой, насыщенной микроорганизмами, может привести к тяжёлым осложнениям. Полецкая также добавила, что во многих штатах США и провинциях Канады такой педикюр официально запрещён из-за несоответствия гигиеническим нормативам.

Кроме того, эксперт призвала задуматься об этическом аспекте подобных процедур. Дело в том, что рыб специально держат голодными, чтобы они активнее поедали кожу.