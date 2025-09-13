В Дагестане научились «убивать» инфекции пчелиным жалом
Mash: В Дагестане растёт спрос на лечение пчелиными укусами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IHOR SULYATYTSKYY
Спрос на лечение пчелиными укусами в Дагестане резко вырос, причём процедуры часто проводятся в интимной зоне. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, республика негласно считается столицей «улучшайзинга», где теперь осваивают альтернативные методы медицины. Терапия заключается в том, что специалист подносит пчелу на длинном пинцете к биологически активным точкам в области поясницы, ягодиц и заднего прохода, где насекомое оставляет жало.
Процедура выполняется курсом из 10-20 сеансов через день стоимостью около 10 тысяч рублей. По словам пациентов, больно только первые разы, а затем организм привыкает. Некоторые пациенты утверждают, что этот метод помогает там, где традиционное лечение оказалось неэффективным. Говорят, что пчелиный яд убивает попавшие в организм инфекции, и стимулирует кровообращение, устраняя застои.
В истории медицины был и другой целебный метод с использованием животных — лечение пиявками. На протяжении тысячелетий люди считали, что эти черви очищают кровь — их применяют даже в наши дни. Life.ru узнал у судмедэксперта, как именно работает гирудотерапия и почему даже врачи древности понимали её пользу.