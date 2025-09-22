«Снег не доберётся»: Москвичей предупредили о первых ночных заморозках

На текущей неделе в Московском регионе ожидаются первые ночные заморозки с возможным понижением температуры до 0 градусов в Подмосковье. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

«Однозначно утверждать, что снег выпадет в Московской области на этой неделе, нельзя. Скорее всего, он до нас не доберётся», — предположил Ильин в разговоре с «Москвой 24».

Эксперт отметил, что неделя ознаменует окончательный переход к осенней погоде, при этом дневные температуры будут нестабильными. После понедельника с рекордным потеплением до 25–27 градусов уже во вторник ожидается похолодание до 17–19 градусов с дождями, а к среде столбики термометров покажут лишь 10–12 градусов.

Синоптик добавил, что бабье лето уже завершилось, но потепление до 12–15 градусов возможно в начале октября. Атмосферное давление в течение недели будет расти до 755 мм рт. ст., после чего начнёт слабо снижаться.