Бабье лето уходит, но обещает вернуться: Новый прогноз погоды для Москвы и области на 2 недели

На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

«Влияние циклона усилится. Соответственно, ждём натекания облаков и небольшие дожди. В Москве осадки лучше ожидать в пятницу», — отметил эксперт в разговоре 360.ru.

По его словам, в четверг небольшие дожди возможны местами в северо-западных и западных районах области, а в ночь на пятницу столицу накроет холодный фронт. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.

В субботу и воскресенье осадков уже не ожидается — будет переменная облачность с периодами солнца. Температура немного поднимется до +16…18 градусов, что специалист охарактеризовал как вполне комфортные значения.

Атмосферное давление в течение недели будет постепенно снижаться — с 750 мм рт. ст. в четверг до 745 мм к воскресенью.

Со следующей среды синоптик пообещал новый всплеск потепления до +20…25 градусов. Однако в предстоящие выходные ночью в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки до 0…+2 градусов, хотя сам мегаполис они не затронут. Ледяных дождей в столичном регионе не предвидится, но в конце месяца они возможны на севере Северо-Западного федерального округа.