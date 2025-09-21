Жителей Подмосковья предупредили о первом осеннем снеге

Североатлантический циклон под названием «Бернвард» принесёт в Московскую область прохладную погоду и обозначит собой начало осени. Уже в ближайший вторник погода резко изменится: тёплые дни уступят место прохладе и дождям. А в следующие выходные возможны осадки в виде снега. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

«Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе <...>, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России <...> к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега», — написал Тишковец в телеграм-канале.

В ночь на вторник температура ещё сохранится достаточно комфортной, достигая отметки около +13...+16 °C. Дневная температура снизится примерно на десять градусов и составит порядка +14...+17 °C. Следующая фаза погодного изменения наступит в среду, когда московский регион попадёт в зону влияния тыловой части циклона. Именно тогда станут ощутимы признаки настоящей осени: днём температура едва поднимется до уровня +10...+13°C, а в ночное время опустится до весьма низких значений — +6...+9°C.

К четвергу ожидается значительное похолодание и кратковременные дожди. Утром столица столкнётся с температурой около +2...+5°C, а Подмосковье и вовсе почувствует заморозки, опускающиеся до нуля градусов. К обеду столбик термометра едва преодолеет отметку +7...+10°C. А уже в выходные возможны осадки в виде дождя со снегом.