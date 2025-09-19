Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 14:14

Стало известно, когда москвичам включат батареи

Метеоролог Позднякова: Отопление в Москве могут включить уже в конце сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marekfromrzeszow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marekfromrzeszow

Отопление в Москве включат на следующей неделе, сообщила специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что батареи начнут греть, когда средняя температура за сутки устойчиво опустится ниже +8 градусов. По её прогнозу, это произойдёт в конце сентября — начале октября.

«Я думаю, что в конце сентября, в начале октября отопление включат, потому что будут соблюдены все правила, когда средняя суточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов. Причём не одним днём, а устойчиво», — сказала Позднякова агентству городских новостей «Москва».

Перелом погоды: Синоптик рассказал, как долго продлится бабье лето в Москве и Петербурге
Перелом погоды: Синоптик рассказал, как долго продлится бабье лето в Москве и Петербурге

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание. Однако выходные порадуют улучшением погоды. После дождей небо очистится от туч, останется лишь лёгкая переменная облачность, сквозь которую часто будет выглядывать солнце. Воздух прогреется до +16…18 градусов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar