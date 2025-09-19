Стало известно, когда москвичам включат батареи

Отопление в Москве включат на следующей неделе, сообщила специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что батареи начнут греть, когда средняя температура за сутки устойчиво опустится ниже +8 градусов. По её прогнозу, это произойдёт в конце сентября — начале октября.

«Я думаю, что в конце сентября, в начале октября отопление включат, потому что будут соблюдены все правила, когда средняя суточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов. Причём не одним днём, а устойчиво», — сказала Позднякова агентству городских новостей «Москва».