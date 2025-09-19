Стало известно, когда москвичам включат батареи
Метеоролог Позднякова: Отопление в Москве могут включить уже в конце сентября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marekfromrzeszow
Отопление в Москве включат на следующей неделе, сообщила специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что батареи начнут греть, когда средняя температура за сутки устойчиво опустится ниже +8 градусов. По её прогнозу, это произойдёт в конце сентября — начале октября.
«Я думаю, что в конце сентября, в начале октября отопление включат, потому что будут соблюдены все правила, когда средняя суточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов. Причём не одним днём, а устойчиво», — сказала Позднякова агентству городских новостей «Москва».
Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание. Однако выходные порадуют улучшением погоды. После дождей небо очистится от туч, останется лишь лёгкая переменная облачность, сквозь которую часто будет выглядывать солнце. Воздух прогреется до +16…18 градусов.