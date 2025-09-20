Лето возвращается: Москвичей ждут рекордные для сентября 26 градусов

На следующей неделе Москву ждёт резкое потепление — температура достигнет значений, характерных для июля и августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в пятницу и субботу в столице пройдут небольшие дожди, а в воскресенье ситуация кардинально изменится из-за влияния теплого антициклона. Он уточнил, что воздушные массы будут поступать со Средиземного моря, что приведёт к значительному росту температуры. Ночные показатели превысят 10 градусов, а днем столбики термометров покажут 20-22 градуса, что соответствует климатической норме августа.

В понедельник, как добавил Вильфанд, станет ещё теплее, и погода будет соответствовать третьей декаде июля. Ожидается, что ночью температура составит 13-15 градусов, а днём прогреется до 24-26 градусов, без осадков.

«То есть температура приблизится к рекордно высоким значениям. На 6-7 градусов температура будет выше нормы. Настоящее лето», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС. Он напомнил, что исторический максимум для дня осеннего равноденствия в столице составляет 26,1 градуса.