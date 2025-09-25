Интервидение
25 сентября, 04:12

Вильфанд: Снег засыпал 20% территории России

Обложка © Life.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на данный момент снегом засыпало 15-20% территории страны.

«Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная часть Дальнего Востока», — приводит комментарий специалиста ТАСС.

Почти на месяц: Синоптик рассказал об «опоздавшей» осени в Москве

Ранее метеоролог отмечал, что устойчивый снежный покров в центральных регионах европейской части России, включая Москву, не установится в начале октября. Вильфанд подчеркнул, что стабильный снег требует устойчивого похолодания. Прогнозы указывают на то, что такая погода в этом сезоне может ожидаться не раньше второй половины октября.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

