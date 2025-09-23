Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 12:02

Вильфанд поговоркой объяснил, почему Москву не заметёт снегом в начале октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Устойчивый снежный покров в центральных регионах европейской части страны, включая Москву, не установится в начале октября. Хотя отдельные снежинки в воздухе возможны уже в конце сентября, они будут таять при контакте с ещё тёплой землей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Синоптики скептически относятся к приметам и поговоркам, но есть одно правило, которое действительно относится к правде. Оно звучит так: «Октябрьский снег на зиму не ложится». Поэтому, снежинки в Москве возможны, но устойчивый снежный покров в конце сентября и начале октября сформирован не будет», — сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что для формирования постоянного снежного покрова требуется устойчивое похолодание, которое в текущем сезоне прогнозируется не раньше второй половины октября.

Простой способ не заболеть: Врач объяснила, как не простудиться при резкой смене погоды
Простой способ не заболеть: Врач объяснила, как не простудиться при резкой смене погоды
На этой неделе в Московском регионе ожидаются первые ночные заморозки, температура в Подмосковье может опуститься до нуля. Это знаменует собой окончательный переход к промозглому и зябкому осеннему периоду. Уже к среде столбики термометров покажут лишь 10–12 градусов.
BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar