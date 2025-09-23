Вильфанд поговоркой объяснил, почему Москву не заметёт снегом в начале октября

Устойчивый снежный покров в центральных регионах европейской части страны, включая Москву, не установится в начале октября. Хотя отдельные снежинки в воздухе возможны уже в конце сентября, они будут таять при контакте с ещё тёплой землей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Синоптики скептически относятся к приметам и поговоркам, но есть одно правило, которое действительно относится к правде. Оно звучит так: «Октябрьский снег на зиму не ложится». Поэтому, снежинки в Москве возможны, но устойчивый снежный покров в конце сентября и начале октября сформирован не будет», — сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что для формирования постоянного снежного покрова требуется устойчивое похолодание, которое в текущем сезоне прогнозируется не раньше второй половины октября.