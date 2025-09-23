Интервидение
23 сентября, 13:44

Почти на месяц: Синоптик рассказал об «опоздавшей» осени в Москве

Обложка © Life.ru

В среду, 24 сентября, в Москве официально начнётся метеорологическая осень. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале. Он уточнил, что лето в этом году затянулось в столице на целых три недели.

Эксперт объяснил, что для перехода в осенний сезон ключевым является падение среднесуточной температуры ниже +15°. Последние дни выдались крайне тёплыми и температура воздуха не опустилась до такой отметки.

«Сегодня в столице продолжается метеорологическое лето, а вот завтра похолодание продолжится и средняя температура опустится существенно ниже 15-градусной отметки, давая старт метеорологической осени», — рассказал Леус.

По данным метеоролога, нынешний летний сезон растянулся на 124 дня, что вывело его в топ-5 самых продолжительных в истории наблюдений. Предыдущий антирекорд позднего окончания лета, зафиксированный 22 сентября 2018 года, на этот раз был побит. Этому способствовала и аномально ранняя дата наступления лета — 23 мая, которая опередила климатическую норму на четверо суток.

Стало известно, когда в Москву придёт старое бабье лето
Ранее Life.ru рассказывал, что москвичей предупредили о первых ночных заморозках. Возможно понижение температуры до 0 градусов. Также есть вероятность появления снежного покрова.

