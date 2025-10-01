День пожилого человека 1 октября: 7 секретов для счастливой старости без горя и боли

Международный день пожилых людей сам ещё не достиг пожилого возраста. В 2025 году ему исполнится всего лишь 34 года. Сейчас люди такого возраста считаются молодёжью. А пожилым человек становится в 60 лет. До 75 возраст является преклонным, потом наступает старость. А после 90 лет мы обычно уже долгожители. После ста — супердолгожители. Так как в 60 лет мы ещё не являемся старыми, то как раз в День пожилого человека можно подумать о том, как готовиться к периоду «за семьдесят». Семь секретов — в материале.

Физическая активность — подарит вам долгую и приятную старость

Открытка ко Дню пожилого человека должна включать в себя пожелания по физической активности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

Современная жизнь мегаполиса устроена так, что вы либо чрезмерно нагружаете себя с младых ногтей и потом от этого страдаете, либо вообще с отрочества ведёте пассивный образ жизни. Секрет счастливой старости — здоровая, адекватная силам и (главное!) регулярная физическая нагрузка. Лечебная физкультура, регулярные прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба, плавание, цигун... Подойдёт всё, если вы вместе с лечащим врачом понимаете, что ваше тело сможет делать это каждый день без вреда для здоровья.

Здоровое питание — основа основ

День пожилого человека в 2025 году: откуда взять силы для тренировок по ЛФК? Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Так, с видом гимнастики, подходящей для пожилых людей, вы определились. Закономерен вопрос: где взять на это силы? Энергия для тренировок и дополнительный запас здоровья поступают к нам в организм вместе с правильной пищей. Но тут внимательно — от неправильной пищи заряд долгожительства, наоборот, уходит. В пожилом возрасте, после 60 лет, лучше всего начать регулярно лакомиться — например, этими пятью дешёвыми продуктами для здоровья сердца и сосудов. У них есть аналоги как для средних доходов, так и для сегмента «люкс». Главное — соблюдать простые правила. Больше дикой рыбы для повышения уровня ненасыщенных жирных кислот.

Меньше жаренного на растительном масле мяса, особенно красного. Лучше вообще такое исключить, от сочных стейков растёт «плохой» холестерин.

Если хотите мяса, выбирайте либо тушёное, либо субпродукты.

Больше свежих овощей, фруктов и полезных круп для поступления в организм клетчатки с витаминами.

Регулярно ешьте орехи — тоже ради витаминов. Но не жареный арахис. Арахис — вообще не орех. Это бобовое растение.

Качественный сон — залог крепких нервов

Всемирный день пожилых людей — как сохранить здоровье и счастье на долгие годы буквально во время сна? Фото © Freepik / gpointstudio

Обеспечьте себе качественный сон. Если ещё со времён СССР привыкли ложиться в девять или десять часов вечера, а вставать на рассвете — супер. Продолжайте в том же духе. Ложиться и вставать лучше всего в одно и то же время каждый день. Спать — от семи до восьми часов. Лучшее время для того, чтобы отойти ко сну, — как раз промежуток с девяти часов вечера до полуночи (максимум). Тело подчиняется циркадным ритмам: перед сном оно производит гормон мелатонин, а перед пробуждением — кортизол. При бессоннице этот хрупкий баланс нарушается и можно испортить себе как душевное, так и физическое здоровье. Так что бессонницу не терпите, боритесь с ней сразу, как появится.

Тотальный ЗОЖ: отказ от вредных привычек

Всемирный праздник пожилого человека: как чувствовать себя в 60 лучше, чем некоторые в 40. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ella Doroshchenko

Вредные привычки — это тихие убийцы. От них нужно отказываться как можно раньше. На кону десятилетия счастливой и здоровой жизни. Чипсы, газировка, чрезмерный кофеин, табак, алкоголь — не только убийцы мечты, но и вещи, которые повышают риск инфарктов и инсультов. После таких заболеваний можно выжить, но вредные привычки мешают восстанавливаться. Начиная с 60 лет ЗОЖ — обязательное условие.

Время следить за здоровьем! И делать это регулярно

День пожилого человека в 2025 году — а что там по врачам? Как часто надо к ним теперь ходить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Вместе со здоровым образом жизни рука об руку идут регулярные визиты в поликлинику. Парадоксально, но факт. Сейчас есть модное слово «чек-ап», так миллениалы назвали обычную диспансеризацию. Проходите её регулярно, а именно — каждый год. Не игнорируйте график прививок. Пожилые люди уязвимы перед сезонными болезнями, так что теперь лучше каждый год ставить вакцины от гриппа и ковида. Идея: запланируйте свою следующую диспансеризацию на День пожилого человека. Вам могут на это дать законный отгул на работе, а в поликлинике всем расскажете, какой сегодня праздник.

Умственная активность — «прививка» от деменции

Умственная активность — это невероятно важная для пожилых людей штука. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Знаете, чем зумеры в первую очередь отличаются от миллениалов? Не только возрастом, но и нейропластичностью. У поколения рождённых в 2000 году и ранее мозг всё ещё формирует принципиально новые нейронные связи, чтобы узнать что-то новое. У «детей девяностых» нейропластичность поменяла свой характер: образование новых нейронных связей замедлилось, теперь для усвоения новой информации просто перестраиваются старые.

Но как это связано с пожилыми людьми, а также их праздником? Нейропластичность у пожилых такая же, как и у всех после 25 лет. Но в преклонном возрасте есть тенденция к её стагнации. Поэтому так важно постоянно тренировать не только тело, но и мозг. Поддерживайте должный уровень умственной активности: меняйте интерфейсы на телефонах, учитесь пользоваться новыми приложениями, поставьте на компьютер программу для создания виртуальных трёхмерных скульптур... Да хоть высшую математику учите. Главное, чтобы это были новые знания. Кстати, умственная активность напрямую зависит как от ментального здоровья, так и от качества сна.

Общение, общение и ещё раз общение

День пожилого человека в 2025 году: обязательно выходите в люди, общайтесь, знакомьтесь, рассказывайте о своём опыте. Фото © Freepik

Наконец, самый простой секрет счастливой старости. Общение. Как со сверстниками, так и с людьми старше вас. И с людьми младше вас. Пожилой возраст — это невероятно интересно. Вы как бы находитесь между действительно старыми людьми и всей этой братией, состоящей из подростков, действительно молодой молодёжи, молодёжи постарше и зрелых людей в расцвете сил, тягачей рынка труда. Вам следует общаться с каждой из перечисленных категорий. Люди никогда не жили в условиях «поколенческой сегрегации». Тех, кто прожил долгую жизнь, ценили как в племенах каменного века, так и в сверхдержавах века двадцатого. Поделитесь своим опытом с 30-летним. Попросите 20-летнего помочь вам донести сумку с продуктами. Расскажите 45-летнему интересную историю. Главное — социализируйтесь и вызывайте у людей уважение. Именно так и выглядела счастливая старость все тысячелетия существования человечества.