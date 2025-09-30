Эти люди жили в аду годами, пока не попали на ТВ, — 5 лучших преображений в «Я стесняюсь своего тела»

Медицинское шоу «Я стесняюсь своего тела» подарило надежду сотням людей, которые годами жили с тяжёлыми заболеваниями и внешними дефектами. Мы собрали пять историй, которые потрясли зрителей своими невероятными трансформациями. Эти люди прошли через ад, боль и отчаяние, но благодаря врачам проекта смогли вернуться к полноценной жизни и снова поверить в себя.

Иван Павлюк: от гигантских рук к бионическим протезам

Как изменилась жизнь участников проекта «Я стесняюсь своего тела». Кадры из видео © YouTube / Телеканал СТБ

У Ивана диагностировали редчайшую болезнь Олье, при которой нарушается рост и развитие костей. В мире зафиксировано всего 60 случаев этого заболевания! Руки парня покрылись опухолями и разрослись до таких размеров, что он не мог даже застегнуть пуговицу или завязать шнурки. Вес каждой кисти превышал два килограмма. После долгих обследований врачи приняли тяжёлое решение: ампутировать обе руки до локтя и установить современные бионические протезы. Лечение растянулось на четыре года, Иван боролся с депрессией и алкогольной зависимостью, но в итоге справился со всем. Сейчас он работает IT-специалистом и мечтает стать видеоблогером. У парня четыре разных протеза для разных задач, и он научился жить по-новому!

Ярослава Титорчук: от наркозависимости и потери челюсти к новой жизни

Невероятные трансформации героев медицинского шоу: топ-5 историй. Кадры из видео © YouTube / Телеканал СТБ

История Ярославы могла бы стать сюжетом драматического фильма. Девочка выросла без отца, мать была наркозависимой, а после смерти бабушки десятилетняя Ярослава попала в детдом. В 13 лет она сама подсела на запрещённые вещества и к 21 году перепробовала всё, что только можно. Последствия оказались страшными: развился остеомиелит нижней челюсти, врачи «Я стесняюсь своего тела» удалили её полностью, лицо деформировалось. Девушка хотела из-за этого уйти из мира, но знакомый привёл её в реабилитационный центр. Ярослава победила зависимость, встретила там своего будущего мужа Валентина и обратилась в проект за помощью. Для восстановления челюсти потребовался дорогущий имплант европейского производства, деньги собирали всем миром. Операция была сложнейшей: установили титановый протез и новые зубы. Сейчас Ярослава работает в онлайн-магазине одежды и продолжает помогать другим зависимым как волонтёр!

Виктория Комар: жизнь с синдромом Олбрайта

Участники шоу «Я стесняюсь своего тела»: самые поразительные изменения. Кадры из видео © YouTube / Телеканал СТБ

Вика родилась в многодетной семье, но редкое генетическое заболевание выявили только у неё. В семь лет обнаружили сколиоз, а в 13 после смерти близкого человека стресс спровоцировал гормональный сбой, болезнь вырвалась наружу. Синдром Олбрайта поражает эндокринную систему, кожу и кости одновременно. Подбородок Виктории разросся до огромных размеров, она не могла есть твёрдую пищу, к этому добавились горб и сколиоз четвёртой степени. Полностью вылечить синдром невозможно, но врачи проекта «Я стесняюсь своего тела» сумели уменьшить подбородок и подобрали гормональную терапию, останавливающую рост костей. Правда, препарат стоит очень дорого, поэтому для Вики организовали постоянный сбор средств. Зато теперь она может нормально питаться, улыбаться новыми зубами и продолжать работать воспитателем в детском саду, где её обожают дети и родители!

Арсен Сейтумеров: когда губа растёт сама по себе

От отчаяния к надежде: пять удивительных преображений на медицинском проекте. Кадры из видео © YouTube / Телеканал СТБ

Арсен стал участником самого первого сезона шоу «Я стесняюсь своего тела». После совершеннолетия его верхняя губа начала опухать и расти, процесс не останавливался годами. Местные врачи даже диагноз поставить не могли, делали какие-то манипуляции, но безрезультатно. Губа достигла таких размеров, что парню стало трудно говорить и есть, а косые взгляды окружающих превратили жизнь в кошмар. Только на проекте Арсену наконец поставили правильный диагноз: синдром Меркельссона – Розенталя. Это неврологическое заболевание с генетической предрасположенностью, полностью излечить его нельзя, но можно значительно уменьшить проявления. Врачи провели сложную операцию, губа стала почти нормального размера, остался небольшой шрам. Парень смог вернуться к работе строителем и построить отношения с любимой девушкой. Правда, через некоторое время начала увеличиваться нижняя губа, но это уже другая история!

Лариса Дятлюк: 44 года с опухолью на пол-лица

Как врачи проекта «Я стесняюсь своего тела» изменили жизни людей. Кадры из видео © YouTube / Телеканал СТБ

Лариса родилась с большим пятном на лбу, которое она объясняла родовой травмой. С возрастом пятно разрасталось всё больше, особенно после рождения ребёнка в 23 года. Врачи боялись удалять опухоль из-за риска кровотечения, да и она была доброкачественной. Лариса 44 года жила с этим кошмаром: новообразование занимало половину лица, мешало видеть и слышать, превращало каждый выход из дома в пытку. Женщина работала поваром в детском саду, но мечтала стать воспитателем. В проекте «Я стесняюсь своего тела» ей поставили диагноз «кавернозная гемангиома» и решились на операцию в два этапа. Лечение с восстановлением заняло целый год, зато результат превзошёл все ожидания! Опухоль полностью удалили, остался только небольшой шрам. Лариса полностью изменилась: начала пользоваться косметикой, ходить в гости, получила должность воспитателя. Прошло уже больше пяти лет, и она по-прежнему выглядит прекрасно и счастлива!