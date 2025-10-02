Когда начиналось строительство Пентагона, простым американцам было немного не до него. Великая депрессия закончилась только пару лет назад, воспоминания о нищете и безработице ещё были живы — и тут говорят, что скоро опять надо вступать в европейскую войну... Которая для граждан СССР являлась Великой Отечественной. Кажется, никто не придумывает столько конспирологических теорий про своё же государство, сколько изобретают американцы. Пентагон же активизировался и приказал генералам готовиться к войне. Рассказываем в материале, какие безумные легенды возникли за времена существования этого здания среди тех, кого его сотрудники должны защищать.

Здание Пентагона — как айсберг. Больше под землёй, чем на поверхности

Пентагон, по официальным данным, — это такая пятиугольная «хрущёвка». Да, он тоже пятиэтажный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Согласно официальным заявлениям Минобороны США, весь комплекс Пентагона включает пять надземных этажей и два уровня под землёй. Напомним, что до появления Суратской алмазной биржи в 2022 году в Индии Пентагон считался самым большим офисом в мире. В глобальном рейтинге штаб-квартира Минобороны США стоит на 14-м месте по величине. На первом — Глобальный центр «Новый век» в Китае. Но ещё с момента постройки Пентагона бытует легенда, будто бы под землёй у здания 10 и более этажей. Именно там хранится всё самое интересное.

Пятиугольник Пентагона специально сделали, чтобы он превращался в сатанинскую* звезду

Пентагон построен... Странно. В Вашингтоне в момент его строительства, видимо, очень любили загадочность и скрытые смыслы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Пентагон построен в виде правильного пятиугольника. Это правда. Правильный пятиугольник вписывает в себя пятиконечную звезду. Это тоже правда. Но почему сразу приходит на ум сатанизм*? Пентагон мог быть таким образом построен, например, в честь Красной армии СССР и её знаменитой звезды. Но есть одна загвоздка. Пентаграмма — это звёздчатый многоугольник, первые рисунки которого обнаруживали в шумерском городе Урук. Науке его открыл древнегреческий математик Пифагор. Когда пентаграмма смотрит вверх — всё в порядке. Когда её переворачивают, она становится символом сатаны*. Пятиэтажный пятиугольник Пентагона перевёрнут, его выдающийся угол смотрит с севера на юг. В такой пятиугольник впишется только сатанинская* пентаграмма. Но это не значит, что Пентагон строили сатанисты*. Может быть, просто шутка планировщиков или ошибка при закладке фундамента.

Теракт 11 сентября 2001 года спланировали в Пентагоне

Пентагон сам пострадал от теракта 9/11, который перевернул жизнь «старой Америки». Фото © ТАСС / AP

Четырнадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, два захваченных террористами самолёта уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке. Но мало кто знает, что был ещё и третий пассажирский самолёт, захваченный террористами. Он долетел до столицы США, Вашингтона, и врезался в левое наружное крыло Пентагона. Там было командование Военно-морских сил США, часть здания разрушилась и погребла под собой моряков. Но есть теория, согласно которой Пентагону самому был нужен веский повод для тестирования нового оружия в условиях, максимально приближенных к ландшафтам, например, Марса. Или ядерной зимы. Поэтому в Минобороны могли «решить» пожертвовать башнями Всемирного торгового центра вместе с военно-морским командованием, чтобы начать войну на территории ряда мусульманских стран. Теория жуткая, но почти сразу США вторглись в Афганистан, а потом — в Ирак.

В подземельях Пентагона находятся инопланетяне, или чего похуже

Так, у Пентагона есть множество подземных отделений. Что же там хранится? Как взломать Пентагон? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Albert Ziganshin

Мы уже освещали легенду о том, что на самом деле под зданием Пентагона находится обширная и разветвлённая сеть подземных ходов, протянутая вертикально вниз минимум на 10 этажей. Но что же там хранится? И под каким уровнем секретности? Некоторые американские граждане уже годами утверждают, что это НЛО. Или обломки космических кораблей, или же настоящие инопланетяне. Правда, Пентагон в этом отношении «меркнет» на фоне «Зоны 51». Там постоянно пытаются найти инопланетян, в 2019 году были даже массовые народные гуляния с попыткой прорваться на закрытый военный аэропорт. Начиная с 2023 года в «Зоне 51», кстати, обнаруживают конструкции, имитирующие русские радары. По крайней мере, так полагают исследователи «Зоны 51» с крупнейшего профильного веб-сайта.

Со строительством Пентагона связаны нацисты

Чисто теоретически нацисты, которые связаны со строительством Пентагона, конечно, возможны. Но шансы невелики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection

Первый камень будущего Пентагона заложили 11 сентября 1941 года. В тот же день, в который спустя 60 лет в здание влетел самолёт. СССР 11 сентября 1941 года создал Народный комиссариат танковой промышленности, а также держал оборону под Одессой и формировал новые армии для противостояния нацистской Германии. В январе 1943 года штаб-квартира Минобороны США уже была построена. А во Вторую мировую США вступили только 7 декабря 1941 года. Связаны ли нацисты со строительством Пентагона? Безусловно, ведь они косвенно вынуждали Штаты принять участие в глобальной «разборке» — и для лучшей координации военных сил американцы стали строить Пентагон. Но вряд ли Пентагон был построен нацистами.

Впрочем, гитлеровская Германия была первой страной, которая построила широкую и разветвлённую сеть автомобильных дорог. Перед тем как страной автомобилей стали США, ей была нацистская Германия. Так что дороги рядом с Пентагоном вполне могли строить пленные нацисты. У них был опыт, который и в СССР при строительстве пригодился.