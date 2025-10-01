Муж бросил после 19 лет брака: Всё из-за откровенных сцен Николь Кидман в «Плохой девочке»? Оглавление Сначала игнорировал, потом женился Дети Кидман, которые её предали Роман, из-за которого она подала в суд Пока американская звезда Николь Кидман переживает новую волну популярности, её личная жизнь трещит по швам. Life.ru рассказывает о громком разводе в Голливуде. 1 октября, 12:12 Развод после 19 лет: Кит Урбан сам бросил Николь Кидман. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / AP / Evan Agostini, Zuma / Mickael Chavet

58-летняя актриса Николь Кидман разводится со своим супругом, певцом Китом Урбаном, после 19 лет брака. По информации американских таблоидов, инициатором расставания был музыкант.

Сначала игнорировал, потом женился

Николь Кидман познакомилась с австралийским певцом и композитором Китом Урбаном в 2005 году на мероприятии G’Day USA. Актриса сразу почувствовала симпатию к музыканту. Однако Кит не выходил на связь целых четыре месяца. Звезда поделилась своими переживаниями в одном из интервью, отметив: «Помню, как тогда подумала: ну почему же именно тот мужчина, которого я полюбила, совершенно мной не интересуется?» Но всё же они начали общение. Пара официально вступила в брак в июне 2006-го. Церемония прошла на их общей родине, в Австралии. На свадьбе жених удивил свою возлюбленную роскошным подарком — раритетным изданием произведения Эмили Бронте «Грозовой перевал», оценённым в сумму около двухсот тысяч долларов. Все пожертвования, собранные гостями мероприятия, новобрачные направили на благотворительность.

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото © ТАСС / Zuma / MJT

В 2008 году у Николь Кидман родилась первая дочь, которую назвали Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Чтобы родить ребёнка самостоятельно, актриса временно даже приостановила карьеру. Спустя два года семья пополнилась второй девочкой по имени Фэйт Маргарет. Её звёздной паре родила суррогатная мать.

Таблоиды с частой периодичностью писали о проблемах в семье Кидман и Урбана, но они не находили никаких подтверждений. Сейчас же, кажется, всё серьёзно. Первым о расставании сообщил журнал People. Следом подтверждения появились в изданиях The Hollywood Reporter и BBC.

Супруги в течение всего лета жили отдельно: Николь находилась в Лондоне, занятая съёмками продолжения фильма «Практическая магия», в то время как её супруг колесил по миру с концертами тура High and Alive. Близкие друзья пары уверены, что причиной проблем в семье могли стать съёмки актрисы в откровенном проекте «Плохая девочка», премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. Фильм вызвал широкий резонанс среди критиков, отмечавших интимные моменты и сюжет, связанный с исследованием границ женской сексуальности и практики БДСМ.

Пока же весь мир находится в ожидании официальных заявлений. Если они действительно решили развестись, то впереди их ждёт делёжка дорогостоящего имущества и общих детей.

Николь Кидман, музыкант Кит Урбан и дочь Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Фото © ТАСС / Zuma / NBC via ZUMA Wire

Дети Кидман, которые её предали

Николь Кидман всегда пользовалась большим вниманием мужчин. В конце восьмидесятых годов у неё были романтические отношения с австралийским актёром Маркусом Грэмом. Позже, в декабре 1989 года, на съёмочной площадке фильма «Дни грома» она повстречала Тома Круза, с которым вскоре закрутила роман.

После развода актёра с предыдущей супругой Мими Роджерс Николь и Том заключили брак накануне католического Рождества того же года в живописном городке Теллурайд штата Колорадо. У пары появились двое приёмных детей: дочь Изабелла Джейн (родившаяся 22 декабря 1992 года) и сын Коннор Энтони (родившийся 17 января 1995 года). Однако в процессе работы над картиной «С широко закрытыми глазами» в отношениях возникли серьёзные проблемы, приведшие к разводу в феврале 2001 года.

Причины распада супружеской пары часто становились предметом обсуждений и спекуляций: говорили о религиозных различиях, финансовых аспектах и проблемах личного характера. Несмотря на разрыв, актриса сохранила тёплые чувства к своему экс-супругу и выражает благодарность за совместно прожитые годы.

Сейчас, правда, актриса редко контактирует с приёмными детьми. Они практически полностью прекратили общение с ней из-за разных религиозных взглядов. Изабелла и Коннор приняли учение сайентологии вслед за своим отцом Томом Крузом и теперь активно участвуют в церковных мероприятиях, ограничивающих связь верующих с людьми вне конфессии, чьи взгляды расходятся с официальной доктриной Церкви. Кидман не раз выражала сожаления относительно сложившейся ситуации.

Николь Кидман и Том Круз. Фото © ТАСС / AF Archive / Mary Evans

Остаётся надеяться, что с Китом Николь сумеет сохранить дружеские отношения и продолжит общение со своими дочерьми.

Роман, из-за которого она подала в суд

После развода с Крузом ходили слухи о романе Николь Кидман с коллегой по картине «Холодная гора» Джудом Лоу, несмотря на его семейное положение. Британская пресса утверждала, будто бы Кидман виновата в крушении брака Лоу с актрисой Сэйди Фрост. Разгневанная таким обвинением, Николь обратилась в суд против издания и выиграла дело.

В числе поклонников звезды фильма «Принцесса Монако» называли актёров Тоби Магуайра и даже музыканта Робби Уильямса. Известно, что непродолжительное время она встречалась с исполнителем Ленни Кравицом, знакомство состоялось в 2003 году, а в следующем году пара объявила о прекращении отношений. В интервью 2007 года Кидман вскользь упомянула, что ранее, до знакомства с мужем Китом Урбаном, у неё имелась помолвка с другим человеком.

