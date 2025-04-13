В «Зоне 51» обнаружили неизвестный объект при помощи Google Maps

С помощью сервиса Google Maps пользователи смогли обнаружить неизвестный объект на территории секретной базы «Зона 51» в США. Наблюдатели ведут активное обсуждения.

На фотографиях со спутника видно треугольное строение с бетонным основанием. По периметру него имеется грунтовая дорога. Эксперты считают, что это может быть диспетчерская вышка, фиксирующая воздушные движения. ЦРУ пока отмалчивается по данному факту. Официально база считается Невадским испытательным тренировочным полигоном. Власти признали его существование лишь в 2013 года.