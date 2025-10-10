Поддержка сердца и иммунитета: Диетолог раскрыла, может ли пуэр заменить энергетики

Молодые блогеры выкладывают ролики о свойствах пуэра, а многие переходят на этот чай вместо энергетиков. По словам диетолога Дарьи Русаковой, интерес к редким сортам растёт вместе с культурой чаепития в России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Пуэр — китайский ферментированный чай из листьев вечнозелёного чайного дерева. Его отличает этап постферментации, который может идти естественно или ускоренно, и именно он формирует необычную палитру вкусов и запахов этого напитка.

Русакова отмечает, что пуэр приносит пользу: улучшает пищеварение, помогает снижать «плохой» холестерин, способствует похудению за счёт катехинов, обладает антиоксидантным эффектом, поддерживает сердце, укрепляет иммунитет, повышает концентрацию и придаёт энергии.

Однако врач предупреждает: пуэр содержит кофеин — поэтому чувствительных людей он может «разогнать» слишком сильно. Беременным и кормящим следует ограничивать потребление. При выборе чая стоит ориентироваться на проверенных продавцов и вид ферментации.

«Возможна и индивидуальная непереносимость компонентов чая», — добавила специалист.

Помимо пуэра, большую популярность сейчас имеет чай матча. Все уверены в его исключительной полезности, однако диетологи считают, что матча создаёт дефицит железа в организме. Из-за этого появляется ломкость волос и ногтей.