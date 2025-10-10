Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 13:25

Поддержка сердца и иммунитета: Диетолог раскрыла, может ли пуэр заменить энергетики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YANGYANG FANG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YANGYANG FANG

Молодые блогеры выкладывают ролики о свойствах пуэра, а многие переходят на этот чай вместо энергетиков. По словам диетолога Дарьи Русаковой, интерес к редким сортам растёт вместе с культурой чаепития в России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Пуэр — китайский ферментированный чай из листьев вечнозелёного чайного дерева. Его отличает этап постферментации, который может идти естественно или ускоренно, и именно он формирует необычную палитру вкусов и запахов этого напитка.

Русакова отмечает, что пуэр приносит пользу: улучшает пищеварение, помогает снижать «плохой» холестерин, способствует похудению за счёт катехинов, обладает антиоксидантным эффектом, поддерживает сердце, укрепляет иммунитет, повышает концентрацию и придаёт энергии.

Однако врач предупреждает: пуэр содержит кофеин — поэтому чувствительных людей он может «разогнать» слишком сильно. Беременным и кормящим следует ограничивать потребление. При выборе чая стоит ориентироваться на проверенных продавцов и вид ферментации.

«Возможна и индивидуальная непереносимость компонентов чая», — добавила специалист.

Забудьте про чай: эти 6 напитков от простуды поставят вас на ноги быстрее таблеток
Забудьте про чай: эти 6 напитков от простуды поставят вас на ноги быстрее таблеток

Помимо пуэра, большую популярность сейчас имеет чай матча. Все уверены в его исключительной полезности, однако диетологи считают, что матча создаёт дефицит железа в организме. Из-за этого появляется ломкость волос и ногтей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar