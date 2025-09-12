Диетолог объяснила, как матча мешает усвоению железа и как распознать эту проблему

Популярный чай матча способен ограничивать усвоение железа, что повышает риск хронической усталости, ломкости волос и ногтей, а также проблем с концентрацией. Особенно это актуально для людей с растительным рационом, пожилых и женщин детородного возраста. Об этом рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Танины и полифенолы содержатся не только в матче, но и в других чаях — просто в матче их больше. Всё это полезно, так как клетчатка помогает выводить токсины из организма. Однако она не различает, что является токсином, а что — полезным элементом, поэтому вместе с токсинами может связывать и железо. Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам эксперта, снижение усвоения железа наблюдается у пожилых людей и у тех, кто получает элемент преимущественно из растительной пищи. Вегетарианцы и соблюдающие посты нередко сталкиваются с дефицитом, так как мясо и печень, основные источники легко усвояемого железа, присутствуют в рационе в меньшем количестве.

«Дефицит железа могут вызвать инфекции ЖКТ, глистные инвазии и состояния с быстрым прохождением пищи через кишечник (например, диарея), из-за чего полезные вещества плохо усваиваются. У женщин детородного возраста дефицит усугубляется менструальными потерями, операциями и гастритами», — подчёркивает специалист.

Симптомы дефицита неспецифичны, но заметны: слабость, хроническая усталость, ощущение холода в конечностях, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, снижение иммунитета, сонливость и трудности с концентрацией. Трещины на губах и уголках рта тоже могут сигнализировать о нехватке железа.

Соломатина подчёркивает, что около четверти людей сталкивается с железодефицитом. Восполнять запасы лучше через разнообразное питание. При приёме препаратов важно следовать рекомендациям врача: не сочетать с молочными продуктами и кальцием, выбирать формы с высокой усвояемостью и контролировать дозировку, так как избыток железа может быть опаснее дефицита и чаще возникает при приёме добавок.