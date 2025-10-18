Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 октября, 16:20

Кардиолог назвал скрытые и опасные симптомы сердечной недостаточности

Обложка © freepik

Беспричинный кашель, отёки и одышка в осенний период могут указывать на развитие сердечной недостаточности, предупредил кардиолог Денис Соколов. По его словам, недуг активизируется, когда сердце не справляется с перекачиванием крови, вызывая застой жидкости в лёгких и тканях.

«Осенью эти признаки усиливаются из-за охлаждения сосудов и замедленной микроциркуляции. Холод вызывает спазм периферических сосудов, повышая нагрузку на сердце, а влажность способствует задержке жидкости в тканях. Иногда даже незначительное увеличение физической активности или переохлаждение может вызвать выраженную одышку», — отметил эксперт.

Собеседник РИАМО рекомендовал контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, включить в рацион физические активности и сократить потребление соли. Ранняя диагностика позволяет стабилизировать состояние и снизить риск осложнений, подчеркнул врач.

Ранее Life.ru рассказал, какие заболевания атакуют осенью и как защититься от них. Кроме того, названы инфекционные заболевания, которые могут довести человека до комы.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

