Кардиолог назвал скрытые и опасные симптомы сердечной недостаточности

Беспричинный кашель, отёки и одышка в осенний период могут указывать на развитие сердечной недостаточности, предупредил кардиолог Денис Соколов. По его словам, недуг активизируется, когда сердце не справляется с перекачиванием крови, вызывая застой жидкости в лёгких и тканях.

«Осенью эти признаки усиливаются из-за охлаждения сосудов и замедленной микроциркуляции. Холод вызывает спазм периферических сосудов, повышая нагрузку на сердце, а влажность способствует задержке жидкости в тканях. Иногда даже незначительное увеличение физической активности или переохлаждение может вызвать выраженную одышку», — отметил эксперт.

Собеседник РИАМО рекомендовал контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, включить в рацион физические активности и сократить потребление соли. Ранняя диагностика позволяет стабилизировать состояние и снизить риск осложнений, подчеркнул врач.