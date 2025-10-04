Невидимый враг: Врач раскрыл, какие продукты незаметно засоряют сосуды

Повышенный уровень «плохого» холестерина напрямую связан с употреблением определённых продуктов, среди которых свинина и молочная продукция с высоким содержанием жира. Об этом предупредил врач-кардиолог Константин Крулёв.

Врач раскрыл, какие продукты незаметно засоряют сосуды. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Специалист пояснил, что «плохие» холестериновые бляшки оседают на стенках сосудов, тогда как «хороший» холестерин этому процессу противодействует. Особую опасность, по словам кардиолога, представляют трансжиры, которые могут образовываться даже в полезном растительном масле в процессе его нагревания. Для контроля над уровнем холестерина Крулёв рекомендует регулярно делать липидограмму — это исследование доступно бесплатно в любой поликлинике по полису ОМС, и его особенно важно проходить гражданам после 40 лет и тем, у кого есть наследственная предрасположенность.

«Внешние признаки появляются у тяжёлых пациентов: старческая дуга вокруг радужки у людей до 45 лет, утолщение ахиллова сухожилия больше двух сантиметров. Бывают ксантелазмы — жёлтые пятна вокруг глаз. Их удаляют хирурги, но они возвращаются. При снижении холестерина их можно убрать без операции», — подчеркнул врач в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Ранее Life.ru писал, что по мнению диетологов, чипсы и сухарики представляют серьёзную угрозу для здоровья из-за высокого содержания соли, сахара и жиров. Майонез в дуэте с такими продуктами создает «холестериновую бомбу», предупреждают эксперты. Кетчуп — не лучшая замена, поскольку его рецептура содержит консерванты.