9 сентября, 10:03

Доктор Мясников назвал пугающие предвестники инфаркта или инсульта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tunatura

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» озвучил признаки, которые могут указывать на повышенный риск инфаркта или инсульта в ближайшие пять лет. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц принесла в студию результаты своих анализов и показала их доктору.

«Избыточный вес, гипертония и преддиабет — мощные факторы риска заболеваний сердца. Вам надо серьёзно собой заняться», — обратился Мясников к участнице программы.

Врач также выявил у пациентки значительное повышение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют «плохим» холестерином. По словам доктора Мясникова, это создаёт высокий риск развития инфаркта или инсульта в течение ближайших пяти лет. Он подчеркнул серьёзность ситуации, отметив, что женщине потребуется приём статинов в высокой дозировке.

А ранее эндокринолог Ольга Рождественская предупредила, что тахикардия может указывать на заболевание щитовидной железы. Важно включать обследование щитовидки в ежегодную диспансеризацию.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Здоровье
