Тихий убийца: Назван самый опасный вид инфаркта, который развиваться без симптомов

Инфаркт миокарда способен развиваться незаметно, без явных симптомов, поэтому его так сложно вовремя распознать. О тревожных признаках, на которые следует обратить внимание, рассказал врач-кардиолог и анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников», — рассказал кардиолог в беседе с РИА «Новости».

Особое внимание доктор советует уделять появлению так называемой «грудной жабы» — болевым ощущениям в области груди, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Если физическая активность постепенно уменьшается, а приступы боли учащаются и становятся продолжительнее, то это и есть типичная картина ишемической болезни сердца, подчеркнул врач.