Женщина вышла из комы за минуту до того, как её должны были порезать на органы
Mirror: Американка вышла из комы за минуту до изъятия органов для донорства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo
В США бездомная женщина чудом избежала смерти. Ей удалось выйти из комы буквально за мгновение до того, как врачи должны были приступить к операции по извлечению её органов для донорства. Историю публикует Mirror.
Американка Данелла Гальегос попала в больницу в тяжёлом состоянии и впала в кому. Медики сообщили её семье, что шансов на выздоровление нет, и посоветовали рассмотреть вариант донорства. Родные с трудом, но согласились на процедуру при содействии Службы донорства штата Нью-Мексико.
Накануне процедуры сестра Данеллы заметила, что у той на глазах выступили слёзы. Врачи заверили, что это был всего лишь рефлекс. Но утром, в день операции, сестра снова увидела странные движения — на этот раз Гальегос стала реагировать на команды: моргала, пыталась пошевелить пальцами.
Несмотря на протесты координатора по органам, который требовал не тянуть с изъятием, врачи приняли решение остановить процесс и вывести пациентку из операционной. В данный момент Данелла продолжает медленно восстанавливаться. Её семья не скрывает, что до сих пор не может поверить, насколько роковую ошибку они могли совершить.
Ранее сообщалось, что врачи Мариинской больницы совершили чудо: им удалось спасти петербурженку после остановки сердца, вызванной инфарктом. Борьба за её жизнь длилась рекордные 58 минут.