Женщина вышла из комы за минуту до того, как её должны были порезать на органы

В США бездомная женщина чудом избежала смерти. Ей удалось выйти из комы буквально за мгновение до того, как врачи должны были приступить к операции по извлечению её органов для донорства. Историю публикует Mirror.

Американка Данелла Гальегос попала в больницу в тяжёлом состоянии и впала в кому. Медики сообщили её семье, что шансов на выздоровление нет, и посоветовали рассмотреть вариант донорства. Родные с трудом, но согласились на процедуру при содействии Службы донорства штата Нью-Мексико.

Накануне процедуры сестра Данеллы заметила, что у той на глазах выступили слёзы. Врачи заверили, что это был всего лишь рефлекс. Но утром, в день операции, сестра снова увидела странные движения — на этот раз Гальегос стала реагировать на команды: моргала, пыталась пошевелить пальцами.

Несмотря на протесты координатора по органам, который требовал не тянуть с изъятием, врачи приняли решение остановить процесс и вывести пациентку из операционной. В данный момент Данелла продолжает медленно восстанавливаться. Её семья не скрывает, что до сих пор не может поверить, насколько роковую ошибку они могли совершить.