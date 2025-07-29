Британка умерла на 17 минут, вышла из тела и поразилась, какие толстые у неё ноги
DS: Британка пережила 17 минут клинической смерти и рассказала о выходе из тела
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Британка пережила клиническую смерть и рассказала о выходе из тела. 35-летняя Виктория Томас испытала необычные ощущения после остановки сердца во время тренировки в спортзале. Об этом сообщает Daily Star.
Потеряв сознание, женщина оказалась в полной темноте, а затем внезапно увидела себя со стороны.
«Я парила рядом с крышей и смотрела на себя сверху вниз на полу спортзала. Моей первой мыслью было, что мои ноги выглядят очень толстыми», — рассказала Томас, отметив, что не испытывала при этом ни умиротворения, ни видения «света в конце тоннеля».
Благодаря экстренной 17-минутной реанимации врачам удалось вернуть её к жизни. После этого пациентка перенесла операцию по установке кардиостимулятора и провела три дня в коме.
Позднее у женщины диагностировали редкое генетическое заболевание — болезнь Данона, вызывающую сердечную недостаточность. Врачи прогнозировали ей всего несколько месяцев жизни. В 2021 году из-за этого состояния ей пришлось делать экстренное кесарево сечение.
Переломный момент наступил в 2023 году, когда Томас успешно пересадили донорское сердце. Сейчас 41-летняя женщина полностью восстановилась и ценит каждый день своей новой жизни.
«Я чувствую, что мне дали второй шанс жить и быть мамой. Это самый большой подарок, о котором я когда-либо могла мечтать», — поделилась она.
Ранее сообщалось, что врачи Мариинской больницы совершили чудо: им удалось спасти петербурженку после остановки сердца, вызванной инфарктом. Борьба за её жизнь длилась рекордные 58 минут. Благодаря беспрецедентной продолжительности реанимации и слаженной работе медиков, женщина вышла из критического состояния и идёт на поправку.