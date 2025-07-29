Британка умерла на 17 минут, вышла из тела и поразилась, какие толстые у неё ноги

Британка пережила клиническую смерть и рассказала о выходе из тела. 35-летняя Виктория Томас испытала необычные ощущения после остановки сердца во время тренировки в спортзале. Об этом сообщает Daily Star.

Потеряв сознание, женщина оказалась в полной темноте, а затем внезапно увидела себя со стороны.

«Я парила рядом с крышей и смотрела на себя сверху вниз на полу спортзала. Моей первой мыслью было, что мои ноги выглядят очень толстыми», — рассказала Томас, отметив, что не испытывала при этом ни умиротворения, ни видения «света в конце тоннеля».

Благодаря экстренной 17-минутной реанимации врачам удалось вернуть её к жизни. После этого пациентка перенесла операцию по установке кардиостимулятора и провела три дня в коме.

Позднее у женщины диагностировали редкое генетическое заболевание — болезнь Данона, вызывающую сердечную недостаточность. Врачи прогнозировали ей всего несколько месяцев жизни. В 2021 году из-за этого состояния ей пришлось делать экстренное кесарево сечение.

Переломный момент наступил в 2023 году, когда Томас успешно пересадили донорское сердце. Сейчас 41-летняя женщина полностью восстановилась и ценит каждый день своей новой жизни.

«Я чувствую, что мне дали второй шанс жить и быть мамой. Это самый большой подарок, о котором я когда-либо могла мечтать», — поделилась она.