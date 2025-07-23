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23 июля, 09:03

Шанс выжить 2%: Мужчина внезапно воскрес через 45 минут после остановки сердца

NTK: Пожлой британец ожил после 45 минут клинической смерти

Обложка © Шедеврум / Life.ruа ©

Обложка © Шедеврум / Life.ruа ©

Британец вернулся к жизни после 45 минут клинической смерти. Невероятный случай произошёл с 64-летним Стивом Далтоном, о чём сообщает издание Need To Know (NTK).

Мужчина пережил остановку сердца во время работы на детской площадке вместе с дочерью. Медики в течение трёх часов проводили реанимационные мероприятия, шесть раз применяя дефибриллятор, но за 45 минут так и не могли восстановить сердечную деятельность.

«Мне пришлось позвонить сестре и сказать: «Папы больше нет». Мы были в этом уверены. Я не могу описать это чувство», — рассказала дочь пострадавшего Кейт.

В больнице врачи диагностировали у пациента увеличенное сердце и оценивали его шансы на выживание не более 2%, предупредив родных о возможном необратимом повреждении мозга. Однако после снижения дозы седативных препаратов мужчина неожиданно пришёл в себя, узнал дочь и вскоре полностью восстановился.

Как отмечает издание, сейчас Далтон с семьей занимается сбором средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца. Медики подтвердили, что мозг пациента не пострадал, а сам случай является исключительным в медицинской практике.

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Ранее сообщалось, что врачи из Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали инновационный метод трансплантации сердца. Отличительной особенностью новой техники является проведение операции без необходимости остановки и охлаждения пересаживаемого органа. По мнению специалистов, это позволит уменьшить риск повреждения сердца в процессе трансплантации и повысить шансы на успешную приживаемость донорского органа.

Алиса Хуссаин
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