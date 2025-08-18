Не списывайте на усталость: Эндокринолог объяснила, как понять, что щитовидка дала сбой

Симптомы заболеваний щитовидной железы легко спутать с другими состояниями: усталость, выпадение волос, плохое настроение, снижение активности. Врач-эндокринолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская в беседе с Life.ru назвала признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу.

«Важно включать обследование щитовидки в ежегодную диспансеризацию. Тревожные признаки: тахикардия, беспричинная тревога, снижение выносливости, нарушение цикла, ухудшение памяти, отёки, проблемы с терморегуляцией», — предупреждает эксперт.

В таких случаях нужно сдать анализ на ТТГ (тиреотропный гормон) — это базовый метод диагностики. Если ТТГ не в норме, нужно обратиться к эндокринологу. Рекомендуется ежегодно делать УЗИ щитовидной железы. Для профилактики достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон и пройти ультразвуковое исследование.

Нарушение функции щитовидки влияет на холестерин, поэтому по его уровню иногда можно заподозрить проблему. Мы живём в зоне йодного дефицита, что повышает риски заболеваний, уточняет специалист.

Новорождённым в роддоме обязательно проверяют ТТГ, так как щитовидная железа критична для развития нервной системы. С возрастом уровень тиреотропного гормона может повышаться, поэтому его нужно контролировать, как глюкозу и холестерин.

«Пальпация щитовидной железы требует опыта. Дискомфорт в шее, трудности при глотании или ощущение кома в горле не всегда связаны с щитовидкой — там проходят сосуды и нервы. Симптомы могут напоминать панические атаки, анемию или климакс. Чётких признаков нет, поэтому без анализов диагноз поставить невозможно. Эндокринные заболевания часто маскируются под другие болезни», — заключает собеседница Life.ru.