Витилиго, волчанка, артрит: Названы скрытые патологии, которые можно распознать по волосам
Врач Филева: Выпадение волос может указывать на волчанку, артрит и инфекции
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Выпадение волос зачастую служит сигналом о наличии скрытых нарушений в организме. Одной из наиболее распространённых причин алопеции считается железодефицитная анемия. Даже при нормальном уровне гемоглобина нехватка ферритина может приводить к сильному выпадению волос, что особенно актуально для женщин с обильными менструациями, предупредила врач Александра Филева.
По её словам, ещё одной распространённой причиной являются эндокринные нарушения. Недостаток гормонов щитовидной железы делает волосы сухими и ломкими, а при их избытке волосы выпадают по всей голове. Кроме того, сахарный диабет нарушает микроциркуляцию крови, лишая фолликулы питания. У женщин синдром поликистозных яичников часто сопровождается андрогенетической алопецией по мужскому типу, то есть с залысинами на боковых участках и на макушке. В группе риска находятся также люди с аутоиммунными заболеваниями. Очаговая алопеция, при которой волосы выпадают округлыми участками, часто сопутствует ревматоидному артриту, системной красной волчанке и витилиго.
Эксперт подчеркнула, что постоянное воспаление, вызванное такими заболеваниями как тонзиллит, кариес и герпесвирусные инфекции, негативно влияет на состояние волосяных луковиц, ослабляя их структуру и функциональность. При рубцовой алопеции питание тканей нарушается, а фолликулы атрофируются, что делает выпадение волос необратимым. Однако многие обращаются к врачу слишком поздно, когда восстановить волосы уже невозможно.
«Выпадение волос может быть первым симптомом серьёзных заболеваний, которые важно диагностировать на ранней стадии. Если алопеция сопровождается слабостью, изменением веса, кожными высыпаниями, обследование должно быть комплексным — от анализа крови на гормоны до УЗИ внутренних органов. По состоянию волос можно выявить многие скрытые патологии», — заключила собеседница РИМО.
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