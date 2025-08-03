Витилиго, волчанка, артрит: Названы скрытые патологии, которые можно распознать по волосам

Выпадение волос зачастую служит сигналом о наличии скрытых нарушений в организме. Одной из наиболее распространённых причин алопеции считается железодефицитная анемия. Даже при нормальном уровне гемоглобина нехватка ферритина может приводить к сильному выпадению волос, что особенно актуально для женщин с обильными менструациями, предупредила врач Александра Филева.

По её словам, ещё одной распространённой причиной являются эндокринные нарушения. Недостаток гормонов щитовидной железы делает волосы сухими и ломкими, а при их избытке волосы выпадают по всей голове. Кроме того, сахарный диабет нарушает микроциркуляцию крови, лишая фолликулы питания. У женщин синдром поликистозных яичников часто сопровождается андрогенетической алопецией по мужскому типу, то есть с залысинами на боковых участках и на макушке. В группе риска находятся также люди с аутоиммунными заболеваниями. Очаговая алопеция, при которой волосы выпадают округлыми участками, часто сопутствует ревматоидному артриту, системной красной волчанке и витилиго.

Эксперт подчеркнула, что постоянное воспаление, вызванное такими заболеваниями как тонзиллит, кариес и герпесвирусные инфекции, негативно влияет на состояние волосяных луковиц, ослабляя их структуру и функциональность. При рубцовой алопеции питание тканей нарушается, а фолликулы атрофируются, что делает выпадение волос необратимым. Однако многие обращаются к врачу слишком поздно, когда восстановить волосы уже невозможно.