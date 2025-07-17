От перхоти до облысения: Life.ru узнал у трихолога, почему нельзя распылять духи на волосы

Многие используют духи на волосах, однако такая привычка может привести к серьёзным проблемам с кожей головы и даже выпадению волос. Об этом в интервью Life.ru рассказала врач-трихолог Юлия Исаева.

Большинство духов содержат высокую концентрацию спирта – до 70-80%. При нанесении на волосы и кожу головы это приводит к сильному обезвоживанию, потому что спирт буквально вытягивает влагу, делая волосы сухими, ломкими и пористыми; нарушению липидного барьера кожи – появляется шелушение, зуд, повышается чувствительность; раздражению сальных желез – может спровоцировать либо избыточную жирность, либо, наоборот, чрезмерную сухость. Юлия Исаева Врач-трихолог

Эксперт добавила, что синтетические растворители и ароматические компоненты, используемые в духах, способны вызвать аллергические реакции, дерматиты и даже повлиять на рост волос.

«Отдушки в парфюмерии – это сложные химические смеси, которые могут вызывать контактный дерматит, провоцировать аллергию, забивать волосяные фолликулы, нарушая естественное дыхание кожи головы. Если парфюм попадает на кожу регулярно, это может привести к хроническому воспалению, что, в свою очередь, способствует выпадению волос и ухудшению их качества», – предупредила Исаева.

Трихолог посоветовала отказаться от таких лайфхаков и не рисковать здоровьем ради приятного аромата, а при появлении зуда, шелушения или выпадения волос – обязательно обратиться за консультацией.

«Если вам важно, чтобы волосы пахли приятно, выбирайте специальные уходовые средства с мягкими ароматами – это сохранит и здоровье, и красоту ваших локонов. Если у вас уже появились проблемы в виде зуда, шелушения, выпадения волос после использования парфюма – лучше обратиться к трихологу для индивидуальной диагностики и лечения», – резюмировала собеседница Life.ru.