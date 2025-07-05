Губительно для головы: Тиктокеров просят не мыть волосы капсулами для стиральных машин

В интернете появилось множество видео, где блогеры рекламируют капсулы для стирки белья как средство для мытья волос. Врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, почему такой тренд крайне нежелательным. Она назвала использование капсул преступлением по отношению к здоровью волос.

«Использование моющих средств при мытье приводит к перхоти, зуду, потому что аллергическая реакция у многих неизбежна», — приводит комментарий врача радио Sputnik.

Ольга Кохас разъяснила, что моющие средства имеют свой уровень pH и состав, который предназначен для очистки тканей. Эти вещества проникают глубоко и могут повреждать защитный барьер кожи головы. Волосы кажутся мёртвыми, но внутри фолликулов находятся живые клетки, защищённые кожей.

Трихолог предостерегла, что регулярное использование капсул нарушает защитные функции кожи и негативно влияет на рост волос. Кохас подчеркнула, что это действительно опасно для здоровья.