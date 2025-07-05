Губительно для головы: Тиктокеров просят не мыть волосы капсулами для стиральных машин
Трихолог Кохас: Мыть волосы капсулами для стирки — опасно для здоровья
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В интернете появилось множество видео, где блогеры рекламируют капсулы для стирки белья как средство для мытья волос. Врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, почему такой тренд крайне нежелательным. Она назвала использование капсул преступлением по отношению к здоровью волос.
«Использование моющих средств при мытье приводит к перхоти, зуду, потому что аллергическая реакция у многих неизбежна», — приводит комментарий врача радио Sputnik.
Ольга Кохас разъяснила, что моющие средства имеют свой уровень pH и состав, который предназначен для очистки тканей. Эти вещества проникают глубоко и могут повреждать защитный барьер кожи головы. Волосы кажутся мёртвыми, но внутри фолликулов находятся живые клетки, защищённые кожей.
Трихолог предостерегла, что регулярное использование капсул нарушает защитные функции кожи и негативно влияет на рост волос. Кохас подчеркнула, что это действительно опасно для здоровья.
Кстати, угрозу для здоровья могут представлять даже вещи, которые используются по их прямому назначению. Например, капроновые колготки, которые нельзя носить дольше четырёх часов.