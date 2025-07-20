Боли и шоковое облысение: Названы страшные последствия пересадки волос

Пересадка волос считается малоинвазивной процедурой, однако в процессе вмешательства ткани головы всё равно подвергаются травмированию, в результате чего у пациентов могут возникать отёки, боли, зуд, шелушение и даже шоковая потеря волос. Об этом предупредила врач-трихолог Айгуль Ибатуллина. По её словам, иногда болезненные ощущения усиливаются настолько, что люди не могут класть голову на подушку или прикасаться к голове.

Также может возникнуть фолликулит, то есть воспаление волосяного фолликула, которое внешне проявляется в виде покрасневшей болезненной папулы с сильным отёком, похожей на прыщ. А иногда осложнения связаны с индивидуальными особенностями организма. Например, гиперергический тип иммунитета даёт сильный ответ даже на незначительные травмы тканей. Возможен и обратный эффект, когда слабый иммунитет не справляется с воспалениями.

Особое внимание уделяется предотвращению инфицирования, которое может возникнуть из-за нарушения технологии пересадки, плохих санитарных условий в клинике или несоблюдения мер предосторожности в послеоперационный период. Для этого важно следовать рекомендациям по уходу за зоной пересадки. Для профилактики лучше спать на специальной подушке, мыть голову и обрабатывать повреждённые участки антибактериальными средствами. Если же инфицирование всё-таки произошло или заживление идёт очень медленно, то помогут индивидуальная антибактериальная терапию и противовоспалительные препараты.

«Важно помнить, что пересадка волос — не панацея. Выпадение продолжится, если не найти корень проблемы. Необходимо обратиться к доктору, сдать анализы. Вероятно, потребуется приём гормональной и иммуноподавляющей терапии. Важно скорректировать образ жизни и поработать с психологическим состоянием», — заключила собеседница «Газеты.ru».