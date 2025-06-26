100% успех: Учёные в шаге от создания лекарства от облысения
Учёные научились «перезапускать» рост волос
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Учёные обнаружили способ стимулировать рост волос, активируя особые клетки кожи. Об этом сообщается в исследовании национального центра биотехнологической информации.
Авторы работы отметили, что метод показал 100% эффективность у самцов мышей — у половины шерсть отросла полностью, у остальных значительно улучшилась. У самок грызунов результаты оказались немного ниже — волосяной покров восстановился в 90% случаев. Исследователи уверены, что этот подход может стать прорывом в лечении облысения у людей.
«Рост волос улучшился во всех экспериментальных группах, в которых самцам мышей вводили растворы стволовых клеток, дополненные АТФ. У самок мышей самые высокие показатели роста волос наблюдались при лечении средней дозой ASC + липосомальный АТФ», — рассказали учёные.
Ранее трихолог развеяла миф о пользе народных средств для восстановления волос. Нередко домашние средства для волос не только бесполезны, но и опасны: они могут спровоцировать аллергические реакции или даже химические ожоги кожи головы. Стремление к пышной причёске с помощью народных рецептов, содержащих мёд, кефир или овсяные хлопья, может обернуться необходимостью гормональной терапии.