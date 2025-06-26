100% успех: Учёные в шаге от создания лекарства от облысения

Учёные обнаружили способ стимулировать рост волос, активируя особые клетки кожи. Об этом сообщается в исследовании национального центра биотехнологической информации.

Авторы работы отметили, что метод показал 100% эффективность у самцов мышей — у половины шерсть отросла полностью, у остальных значительно улучшилась. У самок грызунов результаты оказались немного ниже — волосяной покров восстановился в 90% случаев. Исследователи уверены, что этот подход может стать прорывом в лечении облысения у людей.

«Рост волос улучшился во всех экспериментальных группах, в которых самцам мышей вводили растворы стволовых клеток, дополненные АТФ. У самок мышей самые высокие показатели роста волос наблюдались при лечении средней дозой ASC + липосомальный АТФ», — рассказали учёные.