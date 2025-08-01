Врач объяснила, как избавиться от недуга, при котором хочется выдёргивать и жевать волосы

Навязчивое выдёргивание волос не является просто привычкой, оно указывает на психическое расстройство, которое называется трихотилломания. При данном недуге человеку хочется тянуть, скручивать и жевать собственные волосы, рассказала врач Александра Филева. По её словам, негативное состояние зачастую возникает из-за хронического стресса, тревожности или подавления эмоций.

«Со временем поведение становится автоматическим, человек привыкает выдёргивать волосы и делает это неосознанно <...> Важно понимать, что трихотилломания — не вредная привычка, а расстройство психики, требующее профессиональной помощи. Попытки пристыдить себя или близкого за подобное поведение только усилит стресс», — отметила собеседница РИАМО.

По её словам, главная опасность трихотилломании заключается в необратимом повреждении волосяных фолликулов при длительном течении. Постоянная травма приводит к рубцеванию тканей, после чего волосы могут перестать расти совсем. Лечение требует комплексного подхода: когнитивно-поведенческая терапия помогает осознать триггеры и заменить вредную привычку безопасными действиями. В некоторых случаях назначают мягкие антидепрессанты, регулирующие уровень серотонина.