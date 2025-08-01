Мужчина умер после пятичасовой операции по пересадке волос
Sun: В Турции после операции по пересадке волос умер 38-летний турист
Обложка © Life.ru / Kandinsky
В Стамбуле скончался турист из Великобритании после операции по пересадке волос, сообщает The Sun. Причины смерти пока не установлены. По данным издания, проводится экспертиза, а местная полиция допрашивает сотрудников клиники.
«38-летний мужчина прилетел в Стамбул и в понедельник перенёс пятичасовую операцию по пересадке волос. Но вскоре после операции туристу стало плохо, и его срочно доставили в больницу для оказания неотложной помощи, где он и скончался», — указано в статье.
Трансплантация волос – это хирургическая процедура, при которой волосяные фолликулы пересаживаются с одной части тела на другую. Метод используется для восстановления волосяного покрова на голове, а также в области бороды, усов и бровей. Несколько лет назад Турция была лидером по проведению операций по пересадке волос, однако в последнее время подобные процедуры стали более распространены и в других странах, включая Россию.
Ранее Life.ru рассказал, что в Москве после пластической операции умерла несовершеннолетняя пациентка. 17-летняя девушка приехала в столицу из Пензы, чтобы исправить врождённый порок развития верхней челюсти. В итоге школьница потеряла много крови и скончалась в Морозовской детской больнице.