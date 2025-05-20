17-летняя уроженка Пензы умерла в Москве после пластической операции

Несовершеннолетняя девушка из Пензы умерла в Москве после пластической операции. Об этом сообщает сайт MK.ru.

17-летней девушке сделали операцию около месяца назад. Она хотела исправить врождённый порок развития верхней челюсти. Однако операция пошла не по плану. Девушка потеряла много крови и её перевезли в Морозовскую детскую больницу. К сожалению, врачи не смогли её спасти.