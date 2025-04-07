Сын Никаса Сафронова чуть не умер после подпольной пластической операции

Сын художника Никаса Сафронова признался, что обращался за помощью к хирургам, чтобы сделать пластику. Однако операция проходила подпольно, на съёмной двухкомнатной квартире, и завершилась не очень удачно. Интервью с пианистом Лукой Затравкиным появилось на телеканале НТВ в программе «Основано на реальных событиях».

«Подпольно мне сделали абдоминопластику: отрезали восемь килограммов живота. После этого меня шили ниткой и на следующий день предложили немедленно поехать домой, потому что уже пришли новые арендаторы», — рассказал он.

35-летний сын звезды добавил, что отец отказался с ним общаться, если Лука не сбросит лишний вес. В итоге музыкант смог похудеть на 76 килограммов из-за чего его кожа обвисла. После подпольной операции у него начались серьёзные проблемы со здоровьем. Домой Лука вернулся с кровавым мешочком, а во время гастролей в Париже у него случился инсульт.