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7 апреля, 18:34

Сын Никаса Сафронова чуть не умер после подпольной пластической операции

Сын художника Никаса Сафронова Лука признался, что делал подпольную пластику

Лука Затравкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lukasafronovofficial

Лука Затравкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lukasafronovofficial

Сын художника Никаса Сафронова признался, что обращался за помощью к хирургам, чтобы сделать пластику. Однако операция проходила подпольно, на съёмной двухкомнатной квартире, и завершилась не очень удачно. Интервью с пианистом Лукой Затравкиным появилось на телеканале НТВ в программе «Основано на реальных событиях».

«Подпольно мне сделали абдоминопластику: отрезали восемь килограммов живота. После этого меня шили ниткой и на следующий день предложили немедленно поехать домой, потому что уже пришли новые арендаторы», — рассказал он.

35-летний сын звезды добавил, что отец отказался с ним общаться, если Лука не сбросит лишний вес. В итоге музыкант смог похудеть на 76 килограммов из-за чего его кожа обвисла. После подпольной операции у него начались серьёзные проблемы со здоровьем. Домой Лука вернулся с кровавым мешочком, а во время гастролей в Париже у него случился инсульт.

На сына Никаса Сафронова в Петербурге напал водитель Maybach
На сына Никаса Сафронова в Петербурге напал водитель Maybach

Ранее в Сети бурно обсуждали сына Никаса Сафронова, который «сдулся» до 100 кг. Шума наделал симок Луки с Орнеллой Мути, которая прилетала в Петербург на открытие выставки картин художника. В ответ звёздный наследник заявил, что его спутали с младшим братом Фёдором.

Алена Пенчугина
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