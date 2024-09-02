Сеть бурно обсуждает сына Никаса Сафронова, который «сдулся» до 100 кг. Лука всё объяснил

34-летний сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал информацию о своём «стремительном похудении». Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают то, что он буквально «сдулся». В беседе с журналистами Kp.ru звёздный наследник заявил, что его спутали с младшим братом Фёдором. Однако шутка это или правда, понять сложно.

Орнелла Мути и, предположительно, Лука Затравкин. Фото © Kp.ru / Фотограф Оксана Зуйко

Шума наделал недавний снимок с Орнеллой Мути, которая прилетела в Петербург на открытие выставки картин Никаса Сафронова. Рядом с ней папарацци запечатлели молодого человека, очень похожего на Луку Затравкина, приехавшего встречать итальянскую знаменитость в аэропорт. СМИ сразу же решили, что мужчина, который долгие борется с лишним весом, сбросил как минимум 100 кг и поспешили узнать у него секрет похудения. Но однозначного ответа получить не удалось.

«Это был не я. А мой брат. У меня 10 братьев. И вот Федя похож на меня. Но у него другая фамилия. Он младше меня на пару лет. И вроде как живет в Петербурге. Но мы редко общаемся. А я не худел пока», — уклончиво ответил сын именитого художника.

Его отец, Никас Сафронов, подтвердил, что у Луки есть брат Фёдор. Также он рассказал, что Лука действительно начал худеть, но ему пока удалось сбросить 1-2 кг. Сейчас вся семья молиться за то, чтобы у него всё получилось.

«Он в своё время поправлялся из-за стресса, потому что у него болела мама. Он переживал сильно. А сейчас он немножко скинул, но он всё такой же крепкий парень. Носил Орнеллу Мути, которая приезжала на открытие моей выставки, на руках», — рассказал художник.