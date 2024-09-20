На сына Никаса Сафронова в Петербурге напал водитель Maybach

Выступление пианиста Луки Сафронова (Затравкина), который приходится сыном известному российскому художнику Никасу Сафронову, оказался под угрозой срыва после конфликта с водителем арендованного автомобиля Maybach. Музыкант прокомментировал неприятное происшествие в разговоре с журналистами.

Конфликт Луки Сафронова с водителем Maybach. Видео © 360.ru

Все произошло сегодня утром, когда артист решил проехаться по утреннему Петербургу на люксовом авто с панорамной крышей. На вечер у него был запланирован концерт в Петропавловской крепости, на котором ожидали около тысячи посетителей.

«Я просто решил получить радость и в прекрасный солнечный рассвет, в красоте Петербурга, в золотых куполах проехать со стеклянной крышей в роскошной машине, получить огромное от этого удовольствие, чтобы поспать чуть-чуть, а ближе к вечеру, в пять часов, порадовать людей. Но вместо этого я получил от человека агрессию», — рассказал Сафронов в беседе с 360.ru.

Если судить по опубликованной видеозаписи, то у пассажира и водителя вышел спор насчёт того, можно ли было завернуть с улицы во двор. На кадрах можно увидеть, как Сафронов показывает шофёру открытый въезд и предлагает закончить вопрос, продолжив поездку, на что получает отказ и требование покинуть автомобиль. Его владелец машины к тому же подкрепил угрозами вызвать полицию и вытащить звезду из машины силой. Водитель действительно начал вытягивать пианиста из машины за руку. На вид, впрочем, кажется, что тянул не очень сильно, да и ругались спорщики довольно деликатно — на вы, — как и подобает жителям культурной столицы. Покинув машину, музыкант назвал оппонента хамом и подлецом.

Сафронов заявляет, что происшествие поставило под риск срыва вечерний концерт, потому что после взаимодействия с несговорчивым шофёром у него болит рука. Музыкант добавил, что очень переживает за людей, которые ждут его выступления и отмена мероприятия будет для него настоящей катастрофой.