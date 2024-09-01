Личный водитель зверски убил россиянку и потребовал выкуп в 10 млн, обставив всё как похищение

В Петербурге 51-летняя руководительница фирмы продажи стройматериалов была по-гангстерски задушена проволокой. После этого с её братом связались неизвестные, которые пообещали освободить её живой и невредимой за солидный выкуп. Полиция начала расследование, посреди которого внезапно объявился водитель жертвы, заявивший о своей непосредственной причастности к убийству. Об этом пишет Mash на Мойке.

Получив пугающие известия о «похищении» сестры, брат погибшей поднял все свои связи. Помимо прочих, он связался с 47-летним водителем Иваном (имя изменено). Тот подкинул несколько любопытных подробностей о том, что его начальница имела конфликт с некоторым бизнесменом, который с помощью запугиваний пытался стрясти с неё 5 миллионов рублей.

В итоге они договорились о встрече неподалёку от посёлка Вьюн Всеволожского района, куда личный шофёр и отвёз женщину. Там она пересела в другую машину, а через полчаса сказала Ивану, что тот может отправляться домой.

После беседы с водителем, брату погибшей начали поступать угрозы с незнакомого номера. Злоумышленники грозились выслать сестру по частям, если не получат от него 10 миллионов рублей. Мужчина обратился в полицию, которая начала своё расследование. В итоге убийца сам пожаловал к сотрудникам. Иван рассказал, что в тот злополучный вечер он действительно отвозил по делам свою начальницу, однако на обочине дороги во Всеволожском районе между ними произошёл конфликт.

По словам Ивана, препирательство закончилось тем, что он задушил женщину проволокой, а её бездыханное тело затем выбросил в лесополосе, закидав сверху ветками.