Москвичка умерла во время операции по замене грудных имплантов

По данным телеграм-канала, 47-летняя москвичка решила подправить грудь, предварительно, из-за возрастных изменений. Женщина выбрала клинику SOLEI в подмосковном Подольске, однако во время операции у неё остановилось сердце.

Ранее пластический хирург рассказал, что причины, по которым женщины решают удалить грудные импланты, можно условно разделить на две категории: немедицинские и медицинские. К первым относятся личные предпочтения пациентки. Медицинские причины включают послеоперационные осложнения, а также возникновение так называемой «болезни грудных имплантов». Однако стоит отметить, что это состояние не считается заболеванием и не включено в международную классификацию болезней, так как пока нет убедительных данных, подтверждающих связь симптомов с наличием грудных имплантов.