Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 октября, 10:31

Названы инфекционные заболевания, которые могут довести человека до комы

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ротавирусная инфекция способна спровоцировать серьёзные осложнения, включая развитие коматозного состояния. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, ротавирус может открыть путь для новых бактериальных инфекций, которые ранее скрывались в дыхательных путях. Кроме того, недуг вызывает стремительное обезвоживание, что усугубляется расстройством желудочно-кишечного тракта. При отсутствии лечения заболевание может привести к резкому ухудшению состояния вплоть до комы.

Эксперт также подчеркнул, что аналогичную опасность представляют и другие кишечные инфекции, в том числе дизентерия и сальмонеллёз. Они вызывают сильное обезвоживание в сочетании с расстройством ЖКТ, что может стать причиной впадения человека в кому.

Life.ru узнал у врача, как плавать без риска для здоровья в бассейнах и водоёмах

