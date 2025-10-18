Названы инфекционные заболевания, которые могут довести человека до комы
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Ротавирусная инфекция способна спровоцировать серьёзные осложнения, включая развитие коматозного состояния. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, ротавирус может открыть путь для новых бактериальных инфекций, которые ранее скрывались в дыхательных путях. Кроме того, недуг вызывает стремительное обезвоживание, что усугубляется расстройством желудочно-кишечного тракта. При отсутствии лечения заболевание может привести к резкому ухудшению состояния вплоть до комы.
Эксперт также подчеркнул, что аналогичную опасность представляют и другие кишечные инфекции, в том числе дизентерия и сальмонеллёз. Они вызывают сильное обезвоживание в сочетании с расстройством ЖКТ, что может стать причиной впадения человека в кому.
