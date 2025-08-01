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1 августа, 07:06

«Тошнота, боли, диарея, лихорадка»: Раскрыто коварство недожаренного шашлыка

Врач Белоусов: Недожаренный шашлык является источником различных инфекций

Шашлык. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Шашлык. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Любимый россиянами шашлык, если плохо прожарить, может стать источником опасных инфекций, особенно при нарушении правил гигиены, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, бактериальные инфекции, например, сальмонеллез, кампилобактериоз, кишечная инфекция и листериоз, могут привести к развитию диареи, болям в животе, лихорадке и другим симптомам, проявляющимся в течение нескольких дней после заражения.

Эксперт подчеркнул, что листериоз представляет особую опасность для беременных. Паразитарные инфекции, в том числе токсоплазмоз и трихинеллёз, тоже могут передаваться через недожаренное мясо. По словам медика, токсоплазмоз может протекать бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом способен вызывать тяжёлые поражения органов. А трихинеллёз сопровождается лихорадкой, болями в мышцах и отёками вокруг глаз.

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Что касается вирусных инфекций, таких как норовирус и ротавирус, ими редко, но можно заразиться из-за неправильного хранения или подготовки продуктов. Особенно это актуально на массовых пикниках, где санитарные условия часто нарушаются. Вирусы вызывают острую кишечную инфекцию с симптомами рвоты и диареи. Поэтому важно покупать мясо только в проверенных местах, соблюдать правила хранения и гигиены, а также правильно его готовить: внутренняя температура должна быть не ниже 75 градусов для птицы и 70 градусов для свинины и говядины.

«Если после пикника вы почувствовали недомогание — тошноту, боли в животе, диарею, лихорадку — не откладывайте визит к врачу. Инфекции, вызванные пищевыми патогенами, могут развиваться быстро и давать осложнения, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом», — отметил собеседник «Газеты.ru».

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Борис Эльфанд
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