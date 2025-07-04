Ограничений нет: Эксперт подсчитала, во сколько обойдётся пикник с шашлыком летом 2025 года

В летний сезон 2025 года пикник с шашлыком может стать более выгодной альтернативой посещению ресторана, где минимальный чек начинается от 2200 рублей на человека. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт отметила, что для приготовления шашлыка на компанию из четырёх человек потребуется 2 кг мяса, 250 г лука, соль, специи и вода, причём стоимость набора продуктов варьируется в зависимости от вида мяса: баранина обойдётся в 2701 рубль, телятина — 2108 рублей, свинина — 1280 рублей, а курица — 970 рублей. В некрупных городах цены несколько ниже: 2340, 1982, 1360 и 856 рублей соответственно.

С начала 2024 года баранина в Москве подорожала на 34,1%, говядина — на 24%. На свинину и мясо кур цены практически не изменились (9,5% и 5,1%). Не лишними будут овощи (огурцы и помидоры по 250 гр. на человека), лепёшки, зелень и кетчуп. В зависимости от сорта и размера, на это придётся потратить около 500 рублей. Некоторые дачники уже собирают первый урожай и тогда расходы можно снизить. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

В пикниковый сезон предпочтение отдаётся лёгким блюдам с обилием свежих овощей, которые можно красиво подать к шашлыку. По расчётам эксперта, приобретение 10-килограммового арбуза обойдётся примерно в 700 рублей, а добавление абрикосов и ананаса увеличит расходы ещё на 500 рублей. Что касается напитков, то затраты на алкоголь обычно не превышают 15% от общего бюджета.

Лебединская сообщила, что общая стоимость пикника на четверых человек составит от 5100 рублей, не считая 230 рублей на одноразовую посуду и скатерть. Она также отметила, что многие предпочитают арендовать бунгало или беседки, минимальная стоимость которых начинается от 2000 рублей.

«В зависимости от месторасположения, размера её стоимость может существенно варьироваться. Минимальная цена — от 2000 рублей и ограничений практически нет», — заключила специалист.