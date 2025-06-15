Лёгкие и свежие: Составлен топ идеальных вин в жару

В летнюю жару рекомендуется отдавать предпочтение охлаждённым розовым, белым и фруктовым винам. Также можно выбрать лёгкие красные вина с низкой кислотностью. Об этом рассказал главный винодел «Дербент Вино» Шамиль Алиев.

«Летом предпочтительнее лёгкие, фруктовые, свежие белые и розовые вина, охлаждённые до температуры от +8 до +12 градусов Цельсия. Красное вино также допустимо, однако, по стилистке лучше выбрать вина с лёгкими танинами и низкой кислотностью, такие сорта рекомендуется подавать слегка охлаждёнными (+12...+16 °C)», — поделился мнением эксперт в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, для летнего стола отлично подойдут игристые вина, особенно поданные охлаждёнными (7-10°C). Винодел рекомендует обратить внимание на белые вина из сортов «Рислинг», «Совиньон Блан», «Шардоне» и «Ркацители», а также на красные «Пино Нуар», «Гаме» и «Сира».

По словам Алиева, оптимальной температуры вина можно добиться несколькими способами. Он советует использовать классический метод – ведёрко со льдом, добавив в него немного соли для ускорения процесса. Альтернативный вариант – охладить напиток в течение 20 минут в морозильной камере, предварительно обернув бутылку влажным полотенцем. Для поддержания прохлады в бокале можно использовать замороженные ягоды или специальные камни для охлаждения вина.

Алиев также отмечает, что вкус вина во многом зависит от закусок. Лёгкие белые и розовые вина прекрасно дополнят блюда из овощей и зелени, а насыщенные красные вина идеально сочетаются с мясом, приготовленным на гриле, например, с шашлыком или курицей.