Вино в России подорожало на 20%

За последний месяц стоимость вина в России выросла на 20%, больше всего ценник увеличился на импортные напитки. Поставщики уже массово направили печальные письма в алкомаркеты и заведения общепита, сообщает Telegram-канал SHOT.

Цены на вино в России выросли на 20% буквально за последний месяц 2025 года. Фото © SHOT

Цены на вино в России выросли на 20% буквально за последний месяц 2025 года. Фото © SHOT

Поставщики объясняют это повышением акцизов на алкоголь на 5–15%. Кроме того, стало сложнее закупать товар крупными партиями, а банковские кредиты нынче дорогие. Если хочется увидеть просто бокал вина на своём столе, то тоже придётся потратиться. Тарифы на транспортировку постоянно растут, аренда помещений и зарплаты логистического персонала увеличились на 10–15%.

Барный консультант Андрей Бабушкин объяснил, что теперь одно из самых популярных белых сухих вин — Urban Riesling — будет стоить 2490 рублей, хотя раньше за бутылочку можно было отдать 1890 рублей. Подорожало и красное вино: Chianti, Conti Serristori до этого продавались по 1490 рублей, сейчас — по 1890 рублей.