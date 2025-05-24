От билетов до цемента: Экономист предупредила о летнем повышении цен на товары и услуги

С 1 июня 2025 года в Москве увеличатся тарифы на проезд, эвакуацию автомобилей и хранение машин на штрафстоянках. Об этом сообщила доктор экономических наук Наталья Проданова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По её словам, этим летом россиян также ожидает резкий скачок цен на авиабилеты — от 15 до 40%, в зависимости от направления. Причины — рост стоимости топлива, ремонта, запчастей и сервисных сборов. К тому же, с 1 сентября власти планируют ввести дополнительный сбор на реконструкцию аэропортов.

«Особенно пик роста придётся на длительные выходные в период празднования Дня России 12-15 июня. На данный период стоимость пакетных туристических услуг будет также достаточно высока», — подчеркнула Проданова.

Подорожание коснётся и строительных материалов — цены на цемент, металл, изоляцию и пиломатериалы уже в мае выросли на 15–20%, а в июне спрос, по прогнозам, вырастет на 25–30%. Вместе с этим прибавят в стоимости и ремонтные работы.