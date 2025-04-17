Россия сокращает ввоз иностранных товаров

Минпромторг готовит обновлённую версию приказа о параллельном импорте, кардинально меняя его концепцию. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с процессом подготовки документа, теперь разрешение на ввоз без согласия правообладателя будет выдаваться не по товарным категориям, а по конкретным брендам, включённым в ограниченный список.

Решение о пересмотре правил объясняется необходимостью поддержать российских производителей, которые наладили выпуск аналогов импортной продукции и нуждаются в расширении каналов сбыта.

Ранее ведомство ежеквартально обновляло перечень исключенных из параллельного импорта брендов, ориентируясь на наличие официальных поставок. В новой редакции допуск будет разрешен только в отношении тех брендов, которые включены в утвержденный список.

Ожидается, что приказ вступит в силу в конце апреля или в начале мая. В Минпромторге подтвердили эту информацию, отметив, что документ уже находится на регистрации в Минюсте. Представитель министерства добавил, что параллельный импорт изначально рассматривался как временный и дополнительный механизм обеспечения экономики необходимыми товарами, а его постепенное ограничение было предусмотрено с самого начала.