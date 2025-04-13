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12 апреля, 21:14

Первый «Суперджет» с импортозамещёнными системами поднялся на максимальную высоту

Первый SJ-100 с импортозамещёнными системами достиг предельной высоты 12,2 км

SJ-100. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ПАО ОАК

SJ-100. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ПАО ОАК

Российский самолет SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12200 метров. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Первый SJ-100 с импортозамещёнными системами достиг предельной высоты 12,2 км. Видео © Telegram / ПАО ОАК

«Во Всемирный день авиации и космонавтики наш «Суперджет» преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звёздам, на максимально возможную для него высоту12200 метровэто так называемый практический потолок для данного типа самолёта», — подчеркнули в ОАК.

Там добавили, что это первый опытный самолёт по программе импортозамещения с отечественными системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полётам в прошлом году.

Опытный образец ближнемагистрального самолёта SJ-100 был произведён в Комсомольске-на-Амуре Производственным центром ПАО «Яковлев». Первый полёт самолет совершил 29 августа 2024 года.

Полёт длился около трех часов. В течение этого времени специалисты проверили работу системы управления самолёта после обновления программного обеспечения. Экипаж оценил результаты испытаний положительно. В ОАК подчеркнули, что сделан очередной шаг к сертификации SJ-100 в российском облике.

Сделано в России: Пассажирский SJ-100 оснастят топовым автопилотом отечественной разработки
Сделано в России: Пассажирский SJ-100 оснастят топовым автопилотом отечественной разработки

Напомним, что 10 июня импортозамещённый SJ-100 успешно завершил первый контрольный вылет. Его продолжительность составила 2,5 часа, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования не зафиксировано.

Антон Голыбин
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